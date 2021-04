L’Ajuntament de Benifaió oferirà accés a internet gratuïta en diversos punts de la població

Connect on Linked in

El consistori va rebre una subvenció de 15.000 euros de la Unió Europea per a dur a terme el projecte WIFI4EU d’ajudes a la modernització

L’Ajuntament de Benifaió va ser inclòs entre els municipis de la Unió Europea beneficiaris del projecte WIFI4EU, una iniciativa europea que es configura com a mecanisme d’ajuda a la prestació d’accés gratuït a xarxes Wifi en espais públics interiors o exteriors.

L’edil d’Administració Electrònica Jesús Rosaleny ha detallat que formar part d’aquest projecte, que ja per fi és una realitat, “suposa poder acollir-se als bons WiFi4EU per a finançar la instal·lació per part d’una empresa, d’una xarxa Wi-Fi pública ja establida o ampliar la seua cobertura que és el que ja estem executant des de l’Ajuntament de Benifaió”.

El consistori va rebre una subvenció de 15.000 euros per a poder executar aquest projecte, “en plena era digital, és habitual la introducció de nous conceptes vinculats a la transformació digital i els reptes que aquesta planteja. WiFi4EU és una iniciativa que busca proporcionar en tota la Unió Europea, tant a residents com a visitants, accés a Internet de qualitat superior mitjançant punts d’accés WIFI gratuïts situats en determinats espais públics, a Benifaió hem ja finalitzat aquesta mateixa setmana la instal·lació en punts del centre urbà com la Plaça Major i el Mercat Municipal i altres punts exteriors com el poliesportiu i la piscina d’estiu” comenta Rosaleny.

El projecte encara la seua recta final amb la instal·lació de punts als parcs Valmontone i Blasco Ibañez i la llar del jubilat, previstos per a aquesta setmana vinent. Des del consistori es preveu que durant el mes vinent de Maig finalitze el projecte i poder oferir aquest nou servei als seus veïns i veïnes.

Així, després de rebre el municipi de Benifaió el bo WiFi4EU i la posterior signatura del conveni de subvenció signat per la Comissió Europea, “el servei gratuït de Wifi serà per fi una realitat complint amb la nostra línia de govern d’impulsar la modernització no sols administrativa sinó també d’accés a Internet gratuïta per als nostres veïns. Continuarem treballant per ampliar aquesta cobertura perquè arribe a tota la població” manifesta l’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz.