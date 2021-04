L’Ajuntament de Benifaió presenta l’I Pla Municipal d’Infància i Adolescència

Print This Post

L’Ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria de Joventut i Infància va iniciar el mes de febrer passat l’elaboració i disseny del seu I Pla Municipal de la Infància i Adolescència amb l’empresa Equàlitat.

Com va detallar en el seu moment l’edil de l’àrea, Sarai Gonzalvo, aquest Pla té com a objectiu “continuar avançant en la protecció, reconeixement i acompliment dels drets i/o obligacions de les persones infantils i adolescents de Benifaió”.

D’acord amb el model progressista i innovador de l’Agenda 2030, de Desenvolupament Sostenible, des d’Ajuntament de Benifaió “ens hem marcat com a prioritat a través d’aquest Pla poder impulsar el benestar de les persones, en general, i en el de la infància i adolescència, en particular, posant el focus en les persones més vulnerables” ha assenyalat la regidor.

Vídeo presentació de l’I Pla d’Infància i Adolescència

Ara, després de dos mesos de treball “ha arribat el moment d’avançar en aquest Pla, per això hem gravat un vídeo explicatiu que ja hem llançat a través de les xarxes socials oficials on convidem als xiquets i xiquetes i adolescents a participar en les diferents activitats per a la creació entre tots i totes d’aquest I Pla Municipal” assenyala l’alcaldessa Marta Ortiz. En aquest vídeo https://www.dropbox.com/s/7xor7v3pndjcsl7/%5Bv%C3%ADdeo%5D%20Presentaci%C3%B3%20iniciativa%20Pla%20Municipal%20d%27Inf%C3%A0ncia%20i%20Adolesc%C3%A8ncia%20de%20Benifai%C3%B3.mp4?dl=0

ja s’avança que el contingut d’aquest I Pla Municipal elaborat per l’empresa Equàlitat serà “coherent, transparent i eficaç i així millorar el present i garantir el futur d’aquests col·lectius a través de polítiques eficaces” comenta l’alcaldessa Marta Ortiz. A més, cal recordar que el Pla contempla la posada en marxa del Consell Local d’Infància i Adolescència, “un mecanisme per a la col·laboració activa entre xiquets, xiquetes i adults en les polítiques municipals, un òrgan de participació i representació del conjunt de la infància dins de Benifaió” ha assenyalat l’edil Sarai Gonzalvo. Entre els objectius del Pla municipal destaquen promoure la participació real d’aquests col·lectius en el marc de l’exercici dels drets i impulsar entre tècnics i responsables del Pla una metodologia concreta per a poder dur a terme programes i projectes dirigits als xiquets, xiquetes i adolescents de la localitat.