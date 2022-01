L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell instal·la càmeres de videovigilància al parc dels Paellers

Print This Post

El parc dels Paellers de Bonrepòs i Mirambell compta des d’ahir amb diverses càmeres de videovigilància. L’Ajuntament les ha instal·lades, com a mesura preventiva, amb l’objectiu d’evitar actes vandàlics i garantir la seguretat dels visitants.

El Consistori ha pres aquesta decisió després de les destrosses en el mobiliari urbà i els lavabos del parc esdevinguts en les últimes setmanes. A més, s’han trobat pintades i grafitis que també perjudiquen greument l’entorn.

Aquestes accions suposen un important cost per a les arques municipals, per la qual cosa l’Ajuntament vol acabar amb elles al més prompte possible.

Les cambres, que funcionen les 24 hores, estan controlades directament per la policia local, qui s’encarregarà de revisar els enregistraments en cas que succeïsca un acte vandàlic en concret.

D’aquesta manera, l’Ajuntament espera poder distingir els fets vandàlics que atempten contra el mobiliari públic i identificar a les persones causants.