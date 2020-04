L’Ajuntament de Burjassot, a través CEMEF, posa en marxa l’obtenció del certificat digital

Connect on Linked in

Els veïns de Burjassot que necessiten el Certificat Digital podran obtindre’l en CEMEF. L’Ajuntament de Burjassot ha fet un pas més en el seu afany per ajudar en tot el que siga a la seua mà a la ciutadania i, per aquest motiu, i a través de l’empresa pública municipal, posarà en marxa el servei perquè puguen obtindre el certificat digital que els ajude a realitzar els seus tràmits administratius.

És necessari sol·licitar cita prèvia, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores telefonant al 96 316 02 50 o bé enviant un correu electrònic a empresas4@cemef.com. Una vegada realitzat aquest primer pas, indispensable i obligatori, es donarà a la persona interessada tota la informació sobre el procediment a seguir i sobre la documentació que ha d’aportar per a obtindre el certificat.

Després de realitzar aquest pas, i sempre seguint les indicacions dels tècnics de CEMEF, s’indicarà al ciutadà quan ha d’anar a recollir la signatura digital a CEMEF, situat al carrer Verge dels Desemparats, 26.

És important recordar que, sense cita prèvia, no s’atendrà cap persona ja que cal mantindre les mesures de seguretat tant dels tècnics com dels ciutadans i no hi ha atenció personal, tot és a través del telèfon o correu electrònic, excepte el moment del lliurament d’aquest.