L’Ajuntament de Burjassot amplia les ajudes d’emergència fins als 480.000 euros

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot continua treballant de manera incansable des del Departament de Serveis Socials per a poder ajudar a les famílies del municipi que, en aquests moments de crisi sanitària, més el necessiten. Per a això, el Consistori ha ampliat les ajudes d’emergència per a les veïnes i veïns de Burjassot, arribant als 480.000 euros, destinats per a mesures extraordinàries de protecció social i atenció social primària davant el Covid-19.

Des del passat 23 de març, l’Ajuntament està treballant per a destinar recursos a l’atenció de les necessitats de les famílies i persones soles amb menys recursos, impulsant dos tipus de mesures, les ajudes econòmiques per a famílies vulnerables, monoparentals i amb menors al seu càrrec que es troben en una situació de precarietat econòmica i les ajudes domiciliàries per a persones majors soles, persones amb diversitat funcional i dependents.

Amb l’ampliació de les ajudes, als citats 480.000€, el Consistori continuarà atenent tots els veïns i les veïnes que en aquests moments estan travessant una situació de greu emergència i tenen una necessitat, tant alimentària com d’atenció, a la qual no poden fer front amb els seus recursos econòmics propis o familiars.

Aquelles persones que es troben en una situació de necessitat, han de posar-se en contacte amb els Serveis Socials de l’Ajuntament telefonant al 96 316 05 39 i donar a conéixer la seua situació perquè els tècnics comencen a treballar al més prompte possible per a oferir-los, si compleixen els requisits, l’ajuda que necessiten. Aquest telèfon s’ha reforçat i hi haurà 6 línies que atendran a totes les persones que telefonen amb l’objectiu de poder atendre al màxim nombre de famílies al més prompte possible i amb la major rapidesa. L’horari d’atenció és de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

“El nostre compromís amb la ciutadania és total i, no deixarem de treballar per a ajudar a les famílies i als col·lectius més vulnerables que, lamentablement davant aquest estat d’alarma, estan passant per un mal moment econòmic en les seues llars. Volem continuar garantint una atenció adequada a totes les persones i famílies que així ho necessiten”, en paraules de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

“La gestió que s’està realitzant per part de personal de serveis socials, està sent impecable, amb una capacitat de reacció pràcticament immediata ja que s’està sent el més ràpid possible en el pagament, que es realitza en un termini de 48 hores hàbils, la qual cosa ajuda en gran manera a les persones que sol·liciten les ajudes”, tal com ha assenyalat García.