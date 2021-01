L’Ajuntament de Burjassot habilita una nova cabina prefabricada per a les proves de COVID-19 en el Centre de Salut de Rubert i Villó

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot, a través de la regidoria de Sanitat, que dirigeix la regidora Isabel María Mora, ha habilitat una nova estada per a la realització de les proves relacionades amb la COVID-19, adscrites al Centre de Salut de Rubert i Villó del municipi. El nou habitacle, que començarà a utilitzar-se a partir de demà dijous 21 de gener, substitueix a la carpa que, el mes de setembre passat, va instal·lar el Consistori per a la realització de les proves relacionades amb la malaltia, ateses les peticions de la comunitat sanitària i de la ciutadania.

La cabina prefabricada porta amb si una major comoditat i confort, tant per als sanitaris que diàriament treballen en la realització dels tests com per als ciutadans i ciutadanes que acudeixen allí citats per a sotmetre’s a les proves. Amb porta, finestra, ventilació, aire condicionat i la suficient amplitud, el nou habitacle també estarà més protegit quan es trobe tancat.

La regidora de Sanitat i el coordinador d’infermeria del centre de salut, José Ramón García- Noblejas, han assistit al moment en què operaris de la Brigada Municipal d’Obres han instal·lat la nova cabina i han comentat la marxa de les proves de COVID-19 i d’antígens que, a partir de demà, es realitzaran en aquest nou servei.