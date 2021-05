L’Ajuntament de Burjassot incorpora dues advocades a la seua plantilla

Print This Post

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, acompanyat de la Regidora de Personal, Mª Ángeles Navarro i del Regidor de Governació, Juan Gabriel Sánchez, ha donat la benvinguda aquest matí de dijous a les dues noves professionals que ja s’han incorporat a la plantilla municipal.

“Amb la incorporació de les advocades”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “obrim encara més el nostre ventall d’ajudes i de serveis pensats per a la ciutadania. Sabem que en moltes ocasions és difícil trobar l’assessorament que les famílies necessiten i, gràcies a aquestes dues professionals, els nostres veïns i les nostres veïnes, podran tindre-ho; professionals que actuaran també en coordinació amb l’àrea de Benestar Social del nostre Ajuntament”.

Es tracta, com s’ha assenyalat, de dues advocades que estaran adscrites, d’una banda al servei d’inclusió i intervenció familiar, assessorant i intervenint en àmbits com a conflictes familiars, guarda i custòdia, filiació tuteles o violència de gènere, entre altres i, d’altra banda, al servei de zona bàsica d’atenció primària, en el qual assessorarà la població migrant de Burjassot, prestarà serveis de mediació, acompanyament i orientació en l’accés al sistema educatiu, sanitari, al sistema laboral, a l’habitatge, durà a terme també actuacions per a afavorir la interculturalitat i la convivència i orientarà i/o assessorarà en temes relacionats amb el lloguer, entre moltes altres tasques.