L’Ajuntament de Burjassot promou unes Jornades per a la detecció precoç i la prevenció del maltractament infantil

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’Àrea de Benestar Social i en concret des de les regidories de Protecció i Drets de la Infància i Educació, que dirigeixen Yolanda Andrés i Manuela Carrero, està a punt de llançar una campanya municipal contra el maltractament infantil. Emmarcades en aquesta campanya que abastarà diferents àrees, el Consistori ha organitzat unes Jornades sobre detecció i prevenció del maltractament Infantil, que tindran lloc, en el Centre Cultural Tívoli, els pròxims 27, 28 i 29 de setembre.

Per a assistir a les jornades, que són gratuïtes, cal reservar plaça en aquest ENLLAÇ. Les Jornades s’inauguraran el 27 de setembre a les 15:30h, prolongant-se aqueixa primera sessió fins a les 20h. Els dies 28 i 29 de setembre, l’horari de totes dues sessions serà de 16:15h a 20h.

Les Jornades estan dirigides fonamentalment a tots els professionals de Burjassot que, d’alguna manera, treballen amb població infantil i adolescent en diferents àmbits com pot ser l’educació, els serveis socials, la salut, els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, o professions de tercer sector, entre altres. Seran tres vesprades en les quals se succeiran diferents conferències i taules redones oferides per professionals especialitzats en menors i el principal objectiu serà oferir als professionals, des d’un punt de vista científic i pràctic, coneixements, experiències i eines, per a poder desenvolupar un treball adequat en la detecció i prevenció del maltractament infantil.