L’Ajuntament de Burjassot renova mitjançant rènting el parc de vehicles de la Brigada d’Obres Municipal amb dotze noves unitats

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de Serveis Municipals que dirigeix Manuel Pérez Menero, acaba de procedir a la renovació de la flota de vehicles de la Brigada d’Obres Municipal, estrenant els seus treballadors dotze noves unitats. Amb aquesta acció, el Consistori pretén anar substituint tots els antics vehicles de la Brigada que, donada la seua antiguitat, presentaven paràmetres més elevats de contaminació, consum i avaries amb el conseqüent cost de manteniment.

Així, s’han adquirit un total de dotze vehicles amb diferents característiques tècniques, encara que tots ells de la marca Peugeot. En concret, s’ha adquirit dues furgonetes de cinc places i un furgó destinats als serveis d’emergència i intervenció ràpida i nou furgonetes de dues places per als següents serveis:

Serveis de Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i Subsols

Serveis de Manteniment d’Instal·lacions Electrotècniques

Serveis de Manteniment d’Instal·lacions Municipals i Vies Públiques

Serveis de Manteniment de Parcs i Jardins

Tots els vehicles són dièsel i han sigut contractats en la modalitat de rènting per un total de 48 mesos, sent MALCO-Rent a car, l’adjudicatari d’aquest contracte. L’Alcalde de Burjassot ha destacat que “era necessari renovar la flota mòbil de la Brigada ja que aquests vehicles són una eina de treball transversal, en la gran majoria de rutines de la Brigada, els desplaçaments de la qual pel municipi són incessants. Aquesta renovació es completarà a més, pròximament, amb l’adquisició també de quatre nous vehicles elèctrics. De fet ja estem treballant en els tràmits administratius per a la seua licitació.

Diàriament, el grup humà que integra la Brigada d’Obres Municipal s’encarrega de labors essencials per al manteniment de tot un municipi com pot ser tot tipus de reparacions en carrers, manteniment dels edificis municipals, conservació de les infraestructures, ajuda i suport a les diferents regidories i entitats municipals, així com arranjament i neteja de parcs i jardins, entre moltes altres labors.