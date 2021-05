L’Ajuntament de Burjassot reobri l’espai d’oci de paellers i barbacoes

Connect on Linked in

Amb totes les mesures sanitàries establides i continuant amb les mesures de desescalada a aplicar en els diferents serveis municipals, l’Ajuntament de Burjassot reobrirà aquest cap de setmana la zona d’oci de paellers i barbacoes situada en els voltants del Parc Comercial Albán.

“A poc a poc anem adaptant-nos a la nova normalitat”, ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “i això suposa reprendre també els serveis que des de l’Ajuntament oferim a la ciutadania. La zona d’oci dels paellers i barbacoes és un dels serveis de més ús per part dels nostres veïns i les nostres veïnes i, per aquest motiu, complint escrupolosament amb totes les mesures sanitàries, procedirem a la seua obertura. Volem que es continue gaudint d’aquesta zona però és necessari que tots posem de la nostra part i complim amb les normes sanitàries que tenim actualment. Mantindre la distància social, l’ús de màscara, no ajuntar-nos més persones de les permeses…de tots nosaltres depén que Burjassot continue amb els índexs més baixos de contagi fins al moment”.

La utilització de les instal·lacions ha de sol·licitar-se i reservar-se en la pàgina web municipal, www.burjassot.org, PUNXANT ACÍ i, en la pròpia reserva, serà assignat tant el paeller com la barbacoa, la qual cosa trie cada usuari, com la taula que ha d’ocupar. Cada paeller i barbacoa tenen assignades unes taules específiques i, en cada taula, no podran estar més de 10 persones, tal com marca la normativa sanitària de reunions en espais oberts d’ús públic.

Una vegada formalitzada la reserva, que només poden realitzar les persones empadronades a Burjassot, la recollida de claus serà en el Poliesportiu Municipal 09.00 a 10.00 hores, de 12.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores de dilluns a diumenge.

La reserva ha d’efectuar-se com a màxim amb 10 dies d’antelació i pot reservar-se, com a màxim, un paeller/barbacoa per cada D.N.I que s’introduïsca quan es vaig efectuar la reserva. Les claus hauran de ser recollides per la persona que ha realitzat la reserva, que ha d’identificar-se amb un document oficial amb fotografia i presentant el justificant de reserva.

Tant les taules utilitzades com els paellers assignats, hauran de deixar-se nets, ordenats i lliures d’ús, coincidint amb l’horari de tancament de la instal·lació. En el cas dels menjars, les taules i paellers assignats han de deixar-se lliures a les 17:30h. En el cas dels sopars, i atés el toc de queda, els divendres, dissabtes i vespres de festiu el tancament de la instal·lació serà a les 23.30 hores mentre que els diumenges manté el seu horari de tancament a les 22.00 hores.

El paeller haurà de deixar-se tancat per part de l’usuari i les claus han de ser retornades en un termini màxim de 2 dies hàbils després de les reserva en el Poliesportiu Municipal.