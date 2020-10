L’Ajuntament de Burjassot suspén la celebració del Mercat Renaixentista

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

dav

El mes de maig passat, l’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Cultura i Joventut, dirigida per Estefanía Ballesteros, prenia la decisió d’ajornar la celebració del Mercat Renaixentista Els Sitges, un dels projectes que compta amb centenars de visitants i participants.

La situació sanitària, i la responsabilitat del Consistori envers els seus ciutadans i ciutadanes, tenint en compte l’evolució de la pandèmia de la Covid-19, li ha portat a prendre la decisió definitiva de suspendre la celebració del Mercat ja que, en tractar-se d’un esdeveniment que té lloc als carrers del centre del municipi i que, com s’ha assenyalat, compta amb la visita de centenars de veïnes i veïns del municipi, que s’uneixen als artesans i als artistes que desenvolupen les animacions, no es pot garantir la distància interpersonal ni el compliment dels protocols sanitaris.

“Sabem que el Mercat Renaixentista és una de les activitats que més agraden i amb les quals més gaudeix el nostre municipi”, en paraules de l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “però hem de comptar amb les màximes garanties sanitàries per a poder celebrar-ho. No em cansaré de dir que el prioritari és garantir la seguretat i la salut dels nostres veïns i les nostres veïnes i, lamentablement, aquest tipus d’activitats no es poden realitzar, en concentrar un gran nombre de persones en tot el seu recorregut. El nostre compromís amb la ciutadania i la seua seguretat, és el primer”.