L’Ajuntament de Carcaixent incorpora dos vehicles híbrids a la flota de la Policia Local

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La incorporació pretén doatar dels màxims recursos al cos policial per oferir la millor seguretat a la ciutadania

L’Ajuntament de Carcaixent ha presentat este matí els nous vehicles patrulla amb els que la Policia Local comptarà per a desenvolupar el seu servei. Es tracta dels models Toyota Rav-4 i Toyota Prius, ambdós híbrids amb baixes emissions contaminants i consum reduït.

Els vehicles estan equipats amb tot el material necessari per al desenvolupament del servei, amb connexió a la base de dades policial, que permet accedir a tota la informació necessària des del propi vehicle, i una impressora sense cables especialment destinada a la impressió de sancions de trànsit de forma immediata. Els vehicles compten també amb tot l’equipament de llums LED sonores i visuals d’emergència de gran expansió lluminosa i llanternes de nova generació, amb millor projecció i més duració. A més, un d’ells té preinstal·lació d’emissora “tetra” de radiocomunicacions.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent ha posat en relleu que l’adquisició dels vehicles híbrids destinats a Policia Local permetrà millorar la prestació del serve, «en un temps com el que estem vivint on s’ha fet encara més notori la importància de les forces i cossos de seguretat i el seu paper». L’alcalde també ha recordat que la substitució de la flota municipal per vehicles més sostenibles «no és una acció aïllada» perquè és intenció del govern municipal «renovar progressivament» el parc mòbil de l’Ajuntament «adaptant-lo a les tendències de baixes emissions contaminants i respecte pel medi ambient».

El consistori ja disposa d’un vehicle elèctric per a l’Àrea de Territori i està previst incorporar una furgoneta elèctrica per la Brigada d’Obres i Serveis i un vehicle nou per a Protecció Civil.