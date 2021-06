L’Ajuntament de Carlet aprova la convocatòria de la licitació per a la modernització dels sistemes d’aigües residuals del polígon

Connect on Linked in

L’actuació va encaminada a modernitzar el sistema de gestió de vessaments de les aigües del parc industrial Ciutat de Carlet

La Junta de Govern del dilluns 31 de maig va aprovar la convocatòria de la licitació del subministrament per a la modernització dels sistemes de re-impulsió de les aigües residuals al parc industrial Ciutat de Carlet, per un valor de 42.658,88 €.

L’actuació s’emmarca dins de les ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial per a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics 2021, i té com a objectiu modernitzar el sistema de gestió dels vessaments d’aigües per tal d’obtindre un control automatitzat de les aigües residuals del polígon i evitar així avaries i vessaments.

La licitació contempla la millora del sanejament de les aigües residuals mitjançant la instal·lació de bombes amb major capacitat i amb control automàtic programable, que farà que es puguen controlar des de l’Ajuntament, a més de recollir dades de consums i cabals. També s’instal·larà un sistema d’avisos i de noves boies per al control dels nivells d’aigua.

Amb esta actuació l’Ajuntament pretén modernitzar el sistema de re-impulsió de les aigües residuals, que són conduïdes des del polígon fins al col·lector principal, i ser més eficaç en el seu control.