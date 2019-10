L’Ajuntament de Carlet es suma a la commemoració del Dia internacional de la mastocitosi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El carletí Rafa Sampedro és pare de dos menuts que patixen mastocitosi. Ahir va ser l’encarregat d’explicar a la porta de l’Ajuntament com s’ha sentit durant els últims anys en saber que els seus fills patixen una malaltia minoritària. Ahir l’Ajuntament es va sumar a la celebració del Dia internacional d’esta malaltia, i per això la façana lluí de color violeta, a l’acte assistiren família, amics i veïnat, que escoltaren les emocionades paraules de Sampedro, qui també agraïa la col·laboració de la ciutadania.

Actualment la mastocitosi està entre les reconegudes per la Federació Espanyola de Malalties Rares (FEDER), amb una incidència per davall d’una persona cada 2.000. De fet, entre 1993 i 2018 s’han atés uns 2.000 casos en tot l’Estat, 70 en els nivells més greus de la malaltia.

La mastocitosi és una malaltia que es caracteritza per un excés de mastòcits en la sang, fet que provoca efectes sobretot en la pell, on provoca lesions i molèsties que poden ser severes, però també marejos i vertigen, a més de sensacions tèrmiques extremes. La malaltia pot afectar també altres òrgans com la medul·la òssia, els ossos o el aparell digestiu.