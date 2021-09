L’Ajuntament de Carlet inicia la campanya «Colze a colze» per a reactivar el comerç del municipi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Durant les pròximes setmanes s’han organitzat una sèrie d’actes en la localitat en els quals podrà participar tot el veïnat

La Regidoria de Comerç i Desenvolupament Econòmic Local ha posat en marxa el projecte «Colze a colze» amb l’objectiu de reactivar l’economia dels comerços i serveis de Carlet, dos dels sectors que més han patit les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Esta iniciativa pretén establir un contacte directe entre els comerços de la localitat però també amb tot el veïnat.

En paraules del regidor de Comerç Bernat Nogués: “La iniciativa planteja l’estudi tant dels reptes i dificultats que afronten les botigues i establiments com de les necessitats de consum de la població.” La iniciativa pretén facilitar que el comerç local de caràcter més tradicional siga capaç d’adaptar-se als models de compra més actuals.

Amb motiu de la campanya, s’han organitzat una sèrie d’actes en la localitat al llarg dels pròxims dies oberts a tot el veïnat. Entre els actes s’inclouen una campanya comerç a comerç, un qüestionari en línia i un altre a peu de carrer, per tal d’acostar-se als hàbits de compra del veïnat, i també unes sessions de capacitació al teixit comercial i professional per tal de traslladar-los la importància i els beneficis de l’associacionisme entre comerços.

Tal com explica Nogués, “la pandèmia de la COVID-19 ha tingut una sèrie de conseqüències, com ara les restriccions de moviment, horàries i d’aforament, les quals han colpejat amb duresa el comerç i els serveis, sectors que ja havien de fer front a la competència que genera la compra de productes en grans magatzems o a través de plataformes web. És per això que es llança «Colze a colze amb el comerç de Carlet», un projecte que tracta de fer front a aquesta situació mitjançant el foment del comerç local a través de l’associacionisme del teixit comercial i professional carletí”.

Esta iniciativa se suma a la de Transparència, posada en marxa a principis de setmana. Les dues campanyes estan subvencionades per la Diputació de València i la Generalitat Valenciana.