L’Ajuntament de Carlet sol·licita a la Conselleria de Sanitat que habilite el punt de vacunació de la ciutat

L’alcaldessa, M. Josep Ortega, ha enviat una carta a la Conselleria per tal que es pose en marxa, al més aviat possible, el punt de vacunació previst a Carlet, situat en la Sala Multiusos del Teatre Giner.

En la carta, enviada ahir dimarts 20 d’abril, l’equip de govern carletí, davant les notícies que continuen les vacunacions al Casal Faller d’Alzira, destaca la dificultat que tenen moltes persones d’acudir a eixe punt de vacunació, ja que no existeixen els mitjans de transport públic necessaris, i la impossibilitat de contractar un servei d’autobusos a causa de la immediatesa dels avisos per a vacunar-se. Davant aquesta situació, l’Ajuntament ha pres la decisió de sol·licitar a la Conselleria la posada en marxa d’un punt de vacunació a Carlet com més prompte millor.

S’ha de tenir en compte que l’Ajuntament ja va comunicar a la Direcció General de Salut Pública i Addiccions una relació d’espais municipals on realitzar la campanya de vacunació massiva contra la Covid-19 de la Conselleria de Sanitat a partir d’abril, i que s’arribà a l’acord amb el Departament de Salut de la Ribera que el lloc per a fer les vacunacions a la població seria la Sala Multiusos del Teatre Giner.