L’Ajuntament de Cullera concedeix 431 beques de transport corresponents al curs 2018-2019

L’ajuntament també resol positivament el 100% de les sol·licituds de la primera convocatòria de les ajudes als Erasmus.

L’Ajuntament de Cullera ha concedit 431 beques de transport corresponents al curs 2018-19. Es tracta d’unes ajudes de la regidoria de Joventut dirigides a l’alumnat de 16 i 30 anys que cursa els seus estudis en centres educatius del territori espanyol fora del municipi.

Enguany la beca aconsegueix un 18% més de beneficiaris que en el passat període lectiu quan es van concedir un total de 365 ajudes, assenyalen des de la regidoria d’Educació, responsable de la tramitació. Més del 97% de les sol·licituds d’este curs han estat acceptades.

Estes ajudes foren recuperades fa tres anys i tenen per finalitat fomentar la realització d’estudis oficials que no es troben dins de l’oferta existent en el municipi; poden ser graus universitaris, ensenyaments no universitaris oficials que no s’impartisquen a Cullera o ensenyaments artístics superiors.

Els beneficiaris cobraran ajudes màximes de 153 euros en funció de la puntuació aconseguida sobre la base dels requisits exigits en la convocatòria.

L’Ajuntament de Cullera ha destinat per a esta finalitat una partida pressupostària de 60.000 euros, el que representa un 25% més que l’any 2018.