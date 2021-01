L’Ajuntament de Cullera enceta una campanya per promoure el menjar per emportar

Connect on Linked in

L’objectiu de la iniciativa és donar suport al sector de l’hostaleria que ha vist afectada la seua activitat a causa de les restriccions provocades per la pandèmia

.L’Ajuntament de Cullera en coordinació amb l’hostaleria del municipi ha enllestit una campanya informativa dels locals que estan preparant menjar per endur durant la pandèmia. ‘Emporta’t la nostra cuina a casa’, tal com es denomina l’iniciativa, pretén posar en valor la qualitat del sector i ajudar a un gremi que està sofrint de primera mà les conseqüències de la Covid-19.

Tal com ha explicat la regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Débora Marí, «l’hostaleria és un dels sectors que més impacte té en l’economia local. Este col·lectiu fonamental en l’ADN cullerenc ha tornat a veure afectada la seua activitat per les darreres restricicions aprovades i des del consistori no anem a parar de posar tots els mecanismos que tinguem a l’abast per ajudar-los». Cal ressenyar que, entre d’altres i d’acord amb les últimes mesures aprovades per la Generalitat Valenciana, s’avança el tancament dels establiments d’hostaleria i restauració a les 17.00 hores i es limita el seu aforament al 30%.

És per això que, per tal de facilitar la seua tasca i donar suport al gremi, l’Ajuntament ha preparat una llista amb tots els locals que ofereixen menjar per emportar durant la pandèmia.

La qualitat gastronòmica és una senya d’identitat de la capital turística de la Ribera i, a més, és un dels principals motius de visita a la ciutat. Ara degut a la situació que es viu i davant la necessitat de quedar-se a casa per extremar precaucions contra la Covid-19, els establiments han hagut de fer un esforç afegit per poder dur la seua cuina a les cases i que la ciutadania puga seguir gaudint del seu bon fer.

Precisament, l’edil Marí ha volgut posar de relleu esta dedicació que «no ve d’ara sinó que ha sigut durant tot l’últim any i, sobretot, en eixos mesos d’estiu on han demostrat estar a l’altura i gràcies als seus esforços han contribuit a fer de Cullera una destinació segura»

Cal assenyalar que el consistori activà durant la pandèmia un paquet d’ajudes urgents (Pla Recupera’t) dotat amb vora 2 milions d’euros per protegir i donar suport a xicotetes empreses i autònoms que han vist afectada la seua activitat econòmica a causa d’esta situació extraordinària. Una iniciativa dissenyada per a fomentar la contractació, evitar el tancament d’establiments i enfortir els drets socials.

Precisament, a Cullera més del 80% de les empreses es dediquen al sector serveis a causa de la seua idiosincràsia turística, sent l’hostaleria un dels col·lectius més nombrosos.



Llistat establiments ‘Emporta’t la nostra cuina a casa’

Entre els locals d’hostaleria que ofereixen estos serveis de menjar per endur estan Alma de mar, Arrosiko, Asador Palacios, Atlántida, Aupetit Paris, Bar Casa Toni, Bar Mesón Aragües, Bar Restaurante Hugol, Bon Profit, Burger King, Ca Pepa, Ca Quintín, Café Bar Alí Baba Kebab Pizzeria, Cafeteria Alcalá, Cafeteria Madrid, Casa Borrasca, Casa Isabel, Casa Ramón, El Chalet, El Lleó, El Manjar, El pito del sereno, Hola India, Javimar, JB Centre Pizzeria, Jin Lin, Kioto, La casa de la playa San Antonio, La Cuina de Cullera, La Piccola Trattoria, La Tasca del Pescador, La Tasqueta de Nando, Loreta, Los Juncos, Nou Royalty, Nuevo Mundo, McDonald’s, Mister Pollo, Pizzeria Passadís, Pizzeria Plaça, Pizzeria Venecia, Pizzeria Nueva Andrea-L’entre Quin, Taperia El Puerto, Telepizza, Terraza El Mayo, Restaurante Musical Santa Cecilia, Star Kebab i Velarossa82.