L’Ajuntament de Godella contractarà a set persones gràcies als plans d’ocupació ECOVID

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Godella ha contractat a un total de set persones durant sis mesos gràcies als plans d’ECOVID a través de subvencions convocades per LABORA i que permetran donar resposta a accions dirigides a previndre, contindre, pal·liar o mitigar els efectes de la pandèmia de la COVID-19.

El Consistori incorporarà, d’esta forma, un auxiliar de suport domiciliari per a l’atenció a les persones majors o amb necessitats especials, un educador social per a la promoció d’un oci juvenil i saludable, dos peons de manteniment per a la desinfecció d’espais públics municipals, un cicle formatiu de Grau Superior Tècnic Informàtic per a la creació d’una campanya de digitalització a la ciutadania, i un conserge per al control d’accessos.

Teresa Bueso, regidora de Promoció Econòmica, ha destacat la importància d’estes noves incorporacions a l’Ajuntament: “Disposarem de nou personal que ens donarà les eines necessàries per a oferir serveis a la ciutadania que són fonamentals amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19”.

“A més amb això fomentarem l’ocupació tant de les persones més joves com les majors amb estes ajudes procedents de LABORA. Esta serà una gran fórmula per a aconseguir que els nostres joves comencen a desenvolupar la seua carrera en el cas del pla d’ocupació EMPUJU i que les persones majors de 30 anys es reinserisquen en el mercat laboral, en el cas del pla ECOVID”, ha afegit Bueso.