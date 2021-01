L’Ajuntament de Godella inicia una campanya per ajudar als comerços hostalers que continuen oberts durant el tancament decretat per la Generalitat

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria de Comerç, ha iniciat una campanya de comunicació per ajudar als comerços dedicats a l’hostaleria que ofereixen servei de recollida i enviament a domicili dels seus plats durant el tancament decretat per la Generalitat Valenciana com a conseqüència de l’agreujament de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L’àrea dirigida per Teresa Bueso vol mostrar el seu suport a l’hostaleria del municipi i per a això ha creat una línia gràfica perquè la ciutadania conega els establiments dedicats a la gastronomia que continuen oferint els seus serveis a la ciutadania durant estes setmanes de fortes restriccions.

Un total de 13 negocis han confirmat que continuen al servei de la ciutadania en este moment complicat en el qual les autoritats sanitàries i municipals recomanen l’autoconfinamiento per a evitar que es produïsquen més contagis en l’àmbit local i autonòmic.

“L’Ajuntament de Godella sempre està al costat dels que més ho necessiten. Ara és moment de fer costat a l’hostaleria que es troba en un estat crític amb motiu de les restriccions decretades per la Generalitat Valenciana, que impedeixen obrir els seus locals al públic amb normalitat”, ha explicat Teresa Bueso.

“Des de la Regidoria de Comerç hem de donar un impuls al consum de la gastronomia del nostre poble a domicili. I, per això, hem creat infografies que permeten a la ciutadania conéixer amb exactitud què ofereix cada establiment hostaler, ja siga esmorzars, menjars, sopars i si poden recollir-ho o que ho envien a casa”, ha afegit la regidora.