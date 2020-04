L’Ajuntament de la Pobla Llarga cancel·la la festivitat de la Fira i Festes de Sant Pere per a destinar aquests diners a ajudes d’emergència i a l’ocupació local

Connect on Linked in

La festivitat de la Fira i Festes de Sant Pere és una de les més antigues que se celebren a la Pobla Llarga i una de les més estimades entre les veïnes i els veïns de la localitat. Aquest any, i a causa de la crisi sanitària de la COVID19, malauradament l’Ajuntament de la Pobla Llarga ha decidit anul·lar la celebració de dita festivitat.

Ha sigut una decisió presa en conjunt per tot l’Equip de Govern, una decisió consensuada i difícil però necessària perquè les prioritats han canviat. En aquest moment no podem saber en quina situació ens trobarem a finals de juny, tant de salut com econòmica o social, per aquesta raó s’ha considerat molt més important ajudar a la gent que estiga passant-ho malament a través d’ajudes d’emergència o augmentat la dotació del Pla Local d’Ocupació. “No tenim constància que la festivitat de la Fira i Festes de Sant de Sant Pere s’hagen anul·lat mai i, encara que ha sigut una de les decisions més difícils que hem hagut de prendre, és totalment necessària davant la situació en què ens trobem” comenta Josep Copoví, regidor de Cultura Festiva, “considerem que arribats a aquest punt, és totalment necessari afrontar la situació i prendre mesures dràstiques, transformar el pressupost local i invertir tot el que es puga en ajudes per a poblatanes i poblatans”.