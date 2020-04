L’Ajuntament de la Pobla Llarga condonarà la quota 2020 d’IBI rústica amb l’objectiu de crear llocs de treball

Connect on Linked in

Tot propietari amb camps sense cultivar tindran una despesa menys, l’IBI, si el lloguen o inicien algun cultiu.

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, a través de la Regidoria d’Agricultura i Economia, ha estat elaborant diferents mesures per a incentivar la economia i la ocupació local a través del sector agrari, que a dia de hui continua sent essencial per mantenir la ocupació de la localitat.

Aquestes accions aniran dirigides per a aquells propietaris de terrenys agraris perduts, ja que tot girarà al voltant de la condonació de la quota d’IBI a les parcel·les rústiques que porten abandonades al menys tres anys i que no donen benefici al propietari. Així mateix el propietari d’aquest camp es comprometrà a conrear dites terres com a mínim durant els tres propers anys, ja siga amb mitjans propis o llogant-lo.

L’Ajuntament està treballant en un catàleg de parcel·les abandonades al municipi per a contactar amb totes i tots els propietaris per motivar la posada en cultiu de les mateixes.

“L’Ajuntament de la Pobla Llarga i jo com a Regidor d’Agricultura, som conscients de la importància que té l’agricultura a la comarca en general i a la localitat en particular. Aquest sector és essencial en la creació de llocs de treball i aquesta mesura va ha intentar que així siga” comenta el Regidor d’Agricultura i Economia Ximo Vidal “per altra banda, aquest moment tan crític que estem vivint, ens ha fet veure la importància del nostre sector agrari i si aquesta mesura ajuda modestament a tornar a veure els nostres camps en plena producció per a tenir tot tipus de verdures, fruites, etc. de proximitat a les nostres cases, molt millor”.