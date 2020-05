L’ajuntament de l’Alcúdia actua contra rosegadors i paneroles

Print This Post

L’ajuntament destina més de 7.500€ a realitzar tasques de prevenció i desinfecció als claveguerams del poble. Esta setmana comença la campanya anual, que ha estat precedida per actuacions puntuals en les zones més sensibles.

Este divendres comencen les actuacions globals anuals per a l0’any en curs, contractades amb el grup Aguas de València, de control de plagues en la xarxa de sanejament, tant de paneroles com de rates. En total, seran 4 intervencions, dirigides a la prevenció i el control de diverses espècies de paneroles i de la població de rosegadors a tot el terme municipal, assegurant així que tant claveguerams com parcs i jardins estiguen lliures d’estes plagues.

A banda de eixes actuacions programades, l’ajuntament ha realitzat algunes intervencions puntuals a través de l’empresa alcudiana GBS, que van començar l’últim trimestre de l’any i finalitzen esta setmana, en entrar en vigor el Pla anual d’actuació global.

Les actuacions puntuals s’han vingut realitzant en quatre zones (centre urbà, els voltants del CEIP les Comes, l’espai del centre de dia i la ronda sud) i han suposat 3 tractaments de xoc inicial i dos sessions de manteniment.

Els tractaments de xoc comportaven la col·locació d’unes trampes amb menjar enverinat a les tapes del clavegueram, marcant els llocs d’actuació amb una etiqueta adhesiva i un punt de spray, tindre localitzats per a les posteriors sessions de manteniment, una realitzada el 30 de gener i l’altra programada per a esta mateixa setmana.

Esta ultima revisió coincideix amb la primera actuació del pla anual, pel que s’ha acordat amb la empresa contractual deixar eixos punts de control ja tractats sense revisar i, a canvi, concedir algun tractament puntual en cas de ser necessari més endavant a algun sector del poble.

Actuacions extraordinàries durant l’estat d’alarma

Excepcionalment, durant el període de l’estat d’alarma, s’han realitzat a més tres tractaments puntuals motivats per l’avís de diferents veïns de l’Alcúdia als parcs de la Generalitat, la II República i la Florida, i a la zona ubicada a la ronda Nord.

Realitzant estos tractaments de forma anual l’ajuntament inverteix més de 7500€ a minimitzar el impacte dels rosegadors al poble i prevenir noves aparicions. A més, esta previst per a la setmana que ve seguir amb els tractament contra plagues amb la desinfecció als embornals del poble, per eliminar le possibles larves de del mosquit tigre i d’altre tipus d’insectes.