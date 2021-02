L’Ajuntament de l’Alcúdia aprova les bases de les ajudes del Pla Resistir

Connect on Linked in

Al municipi li correspon una dotació de 311.832 euros per a la concessió d’ajudes a autònoms i empreses amb un màxim de 10 treballadors.



L’Alcúdia va aprovar per via d’urgència al plenari de febrer les bases de les Ajudes Parèntesi del Pla Resistir, impulsat per la Generalitat Valenciana i que inclouen ajudes per als sectors més afectats per la pandèmia. Una vegada publicades les bases al BOP hi haurà 15 dies hàbils per a presentar les sol·licituds, amb els requisits i la documentació a aportar per les persones interessades.



Pel que fa a l’ajuda, al municipi li correspon una dotació de 311.842 euros per a la concessió d’ajudes a persones autònomes i empreses amb un màxim de 10 treballadors, dedicades a l’hostaleria i restauració, a activitats turístiques, comerç no sedentari o a activitats culturals i recreatives. Els beneficiaris podran obtenir 2.000 euros, a més d’una quantitat de 200 euros per cada persona treballadora donada d’alta a l’empresa a 31 de desembre de 2020.



Pel que fa a les aportacions de les diferents institucions a l’ajuda, l’Ajuntament de l’Alcúdia ja té consignats dels seus fons propis 46.775 euros, un 15% del total. La Diputació de València aporta 70.162 euros, un 22,5%, i la Generalitat Valenciana aporta el 62,5% restant, 194.895 euros.



L’alcalde, Andreu Salom, ha remarcat la importància de la col·laboració entre les administracions que signifiquen les ajudes parèntesi. “Davant una situació tan complicada com l’actual, és importantíssim sumar els esforços de les diferents institucions per a remar junts en la mateixa direcció”, les ajudes parèntesi permetran juntament amb la resta de línies del Pla Resistir una injecció econòmica necessària per als sectors més colpejats per la pandèmia. “Com a alcalde i com a diputat, -ha afegit Salom- he pogut comprovar que totes les institucions implicades estan fent un gran esforç per a facilitar la tramitació de les ajudes i agilitzar la seua concessió”.



Per la seua banda, el regidor d’Activitats Econòmiques, Rubén Grau, ha explicat que aquestes ajudes “són compatibles amb qualsevol altra que els autònoms i les empreses de menys de 10 treballadors puguen percebre o hagen percebut ja durant la pandèmia, tant locals com autonòmiques, estatals o europees”.



Tot i que el termini de sol·licituds no s’obrirà fins a l’endemà de la seua publicació en el BOP, a la pàgina web de l’Ajuntament de l’Alcúdia www.lalcudia.com ja estan disponibles tant les bases com els formularis que cal presentar, per tal que els autònoms i xicotets empresaris puguen anar emplenant tota la part burocràtica i tindre-la preparada per a lliurar-la dins del termini.