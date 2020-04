L’Ajuntament de l’Alcúdia cobrix totes les beques de menjador de l’alumnat del poble que no rep el val de conselleria

Connect on Linked in

Els beneficiaris son 151 xiquets i xiquetes, que tenen de 7 a 19 punts en la baremació d’ajudes de menjador de Conselleria.

• En abril, amb 14 dies lectius, el pressupost total és de 5.800 euros.



Vista la situació d’emergència sanitària derivada per la pandèmia ocasionada pel COVID-19 que ha requerit la declaració de l’Estat d’Alarma per part del Govern Central i el conseqüent confinament domiciliari de la ciutadania, i el tancament dels menjadors escolars, que sens dubte són garantia d’una alimentació diària i de qualitat per a tot l’alumnat, una de les principals mesures que ha pres la Conselleria d’Educació és continuar subvencionant a l’alumnat que han obtingut el 100% en la baremació, per mitjà d’un val per adquirir aliments en establiments conveniats, no obstant això, la resta d’alumnat que no tenen 100% de la puntuació no poden ser beneficiaris d’esta mesura.

L’Ajuntament de l’Alcúdia considera convenient desenvolupar una ajuda per cobrir a tot l’alumnat becat que no haja estat inclòs en la mesura que ha pres la Conselleria d’Educació, a fi de garantir l’atenció de les necessitat alimentàries bàsiques d’estos xiquets i xiquetes. En aquesta actuació s’inclou a tot l’alumnat que és beneficiari de l’ajuda de menjador escolar de la Conselleria, segons els llistats proporcionats pels Centres Educatius d’Infantil i Primària al Departament de Serveis Socials. El número de xiquets a atendre són 151.

L’ajuntament proporcionarà, a través de Serveis Socials, un val a les famílies de cada xiquet o xiqueta, per a realitzar una compra d’alimentació en una establiment de la nostra població. Cada beneficiari/a rebrà un val per l’import de l’ajuda diària que reben en concepte de beca de menjador per cadascun dels 14 dies lectius del MES D’ABRIL 2020. En total, la despesa de l’Ajuntament per este concepte al mes d’abril serà de 5.789 €.

56€ x 14 beneficiaris/es del grup B (19 punts).

49€ x 16 beneficiaris/es del grup C (18 punts).

42€ x 50 beneficiaris/es del grup D (de 14 a 17 punts).

35€ x 19 beneficiaris/es del grup E (12 i 13 punts).

28€ x 52 beneficiaris/es del grup F (de 7 a 11 punts).

Evidentment el mes de maig la despesa serà major, ja que els dies lectius en seran 20 i no 14:

PROCEDIMENT PER A LES FAMÍLIES

Cal enviar un correu electrònic a benestarsocial@lalcudia.com amb les dades de l’alumne/a o alumnes (nom complet, DNI) dades dels pares/mares (nom complet, DNI, domicili i telèfon).

De forma excepcional, per a qui no tinga correu electrònic que facilite les dades al telèfon 962996811 de 9 a 14 hores.

El departament de Serveis Socials Municipal enviarà notificació electrònica a l’adreça facilitada i a qui no tinga correu electrònic ja se li donaran instruccions telefòniques per recollir-la.

Els vals d’ajuda s’hauran de gastar abans del 3 de maig.