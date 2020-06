L’Ajuntament de l’Alcúdia crea cartes QR per als més de 60 bars i restaurants del poble

Print This Post

Un directori web i una aplicació informàtica són les mesures que s’ofereixen per igual a tots els establiments de l’Alcúdia per ajudar-los a complir amb les mesures d’higiene i seguretat.

La regidoria de comerç oferix, de forma completament gratuïta, una aplicació informàtica i un directori per internet a tots els bars i restaurants de l’Alcúdia. Esta iniciativa, pensada per seguir les mesures de higiene i seguretat de la nova normalitat després de la Covid-19, ajudarà a tots els locals alcudians a adequar-se a les noves tecnologies i oferir els seus serveis de la millor forma possible.

La idea és que utilitzen un codi QR a l’establiment per què tot el món tinga un fàcil accés a la informació des de qualsevol telèfon mòbil o tableta electrònica. A més els establiments faran servir el directori de la web per a pujar tota la informació de què abans de l’estat d’alarma els clients podien disposar amb facilitat, com les dades de contacte o la carta, actualitzable amb menús diaris, fotografies, o la possibilitat d’afegir els preus.

El servei s’ha pensat per què siga accessible per a tot tipus de bar i restaurant. Tota la informació que vulguen penjar al directori ho podran fer ells mateixa a través d’un servei d’intranet amb el que accediran mitjançant un usuari i contrasenya. D’esta forma, l’Ajuntament deixa en mans dels propietaris com serà la seua carta de presentació i el grau d’informació que volen tindre al web.

Esta iniciativa es suma a la que prenia el regidor de Comerç, Rubén Grau, la setmana passada, atorgant a cada local comercial alcudià (no sols bar i restaurants) un lot amb productes d’higiene i desinfecció per què la tornada a la normalitat fora el més fàcil possible.

“La pandèmia ens ha fet a tots ser més conscients de les possibilitats informàtiques,– afirma el regidor Grau- i des de l’Ajuntament de l’Alcúdia hem pensat que esta seria un bona manera d’ajudar els bars i restaurants a oferir un servei còmode per als establiments i segur per a la ciutadania. Facilitant nosaltres la creació de codis QR ens assegurem que tots els locals tindran el servei assegurat”