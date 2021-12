L’ajuntament de l’Alcúdia incorpora 9 persones contractades per un any

Connect on Linked in

Des d’este mes de desembre i durant un any, l’ajuntament de l’Alcúdia compta amb 9 noves contractacions, cofinançades per la Unió Europea, dins dels programes EMPUJU 2021, per a menors de 30 anys, i d’ECOVID 2021, per a majors de 30 anys.

En total han sigut 9 noves incorporacions, cinc d’elles, majors de 30 anys, a través del programa ECOVID 2021 Avalem Experiència Plus. Estes cinc persones s’han contractat a jornada completa coma auxiliars administratives per a dur a terme tasques de suport als serveis municipals com ara Biblioteca, Registre, atenció al públic, etc. La subvenció concedida a l’Ajuntament de l’Alcúdia per este concepte ascendeix a 89.197.20 euros.

A través del programa EMPUJU 2021 s’han incorporat 4 joves més, en este cas menors de 30 anys, que han començat també la seua contractació en diverses funcions: com a Tècnica de Promoció de la Igualtat, Educador ambiental i 2 auxiliars administratives que desenvoluparan la seua tasca a l’ADL i l’Escoleta Municipal. La subvenció per a la contractació temporal a jornada sencera d’estes quatre persones per part de la UE és de 74.037 euros.

Des de la regidoria d’Activitats econòmiques s’ha valorat molt positivament estos dos programes, que no només permetrà l’ajuntament comptar amb professionals per poder dur endavant diverses tasques especialitzades, sinó que també donarà una oportunitat d’acumular experiència laboral i tindre un primer contacte amb el mercat de treball a les 5 persones menors de 30 anys i una segona oportunitat a les majors de 30.

Totes les contractacions responen al Programa d’incentius a la contractació de persones desocupades per entitats locals de la Comunitat Valenciana, actuació cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2929 de la Comunitat Valenciana i el programa d’ajuda.