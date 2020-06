L’ajuntament de L’Ènova busca la manera de recolzar el comerç local

Print This Post

L’Ènova encara que és un poble xicotet, de 908 habitants, i que compta amb pocs recursos tècnics, humans i econòmics s’ha esforçat i ha treballat per donar suport als seus veïns durant la crisi sanitària del coronavirus.



Dins de les seues limitacions han portat endavant mesures socials per recolzar i solucionar els problemes dels ciutadans del municipi.

Des del consistori treballen i busquen la manera de recolzar el comerç local i sensibilitzar a la població a consumir i fer les seues compres a la localitat.



L’última setmana de juliol celebra les seues festes dedicades a la Divina Aurora, patrona dels joves.

Enguany els actes s’han suspés per complir les mesures de seguretat, però cap la possibilitat que des de la regidoria de festes organitzen algun acte amb una participació mínima per animar als veïns de l’Ènova.

La piscina municipal encara no saben si serà possible obrir-la durant aquest estiu.

Com que necessiten cobrir el lloc de la persona de manteniment i la borsa de treball encara no està tancada i a més s’espera una baixa demanda per gaudir de la piscina.