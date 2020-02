L’Ajuntament de Massalavés ofereix un nou servei d’orientació laboral

Massalavés també comptarà amb el servei de l’ADL que serveix d’orientació laboral per a esprémer al màxim les possibilitats de la localitat. És un servei integral que pretén ajudar a millorar l’ocupabilitat, promoure la carrera professional i facilitar la incorporació al mercat laboral, mitjançant la participació en diferents accions, El servei d’orientació proporciona informació laboral i formativa, assessorament i acompanyament en la busca d’ocupació o assessorament tècnic per a iniciar un projecte empresarial.

L’agent de desenvolupament local realitza funcions com, per exemple, la promoció de l’ocupació i la formació laboral aplicant polítiques actives d’ocupació que faciliten la inserció de les persones demandants, proposant accions de millora de l’ocupabilitat de la població parada del municipi. En l’orientació laboral s’ajuda les persones parades a millorar les seues possibilitats d’inserció, oferint-los informació i formació personalitzada, com com fer un Curriculum vitae, on trobar ofertes de treball o com afrontar una entrevista de treball. També informació dels tipus de formació que estan disponibles com la reglada, la Formació Professional per a l’ocupació, certificats de professionalitat o carnets professionals. L’ADL també treballa la captació i gestió d’ofertes de treball, facilitant a les empreses, candidats que responen a les característiques de l’oferta i ajudant a les persones parades en la seua inserció laboral, així com també el foment de la cultura emprenedora, apostant per la creació de noves empreses i impulsant el creixement de les existents.

Quant a l’ocupació pública, l’ADL treballa en la implantació i gestió, ja siga mitjançant recursos propis de l’Ajuntament (borsa de treball municipals) o mitjançant subvencions sol·licitades a altres administracions superiors (EMCORP, EMCUJU, EMPUJU, EMCORA, el Pla Conjunt o el SEPE Agrícola). Mentrestant, en la promoció econòmica cerca impulsar el desenvolupament socioeconòmic del territori, mitjançant mesures que afavorisquen el creixement dels sectors productius locals. Quant a les subvencions, el nou servei d’ADL captarà recursos aliens destinats a finançar les accions d’interés municipal, competència de l’administració local. L’horari d’atenció serà els dijous, amb cita prèvia (9, 10 i 12 hores) on s’ofereix un servei personalitzat d’orientació laboral.