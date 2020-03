L’Ajuntament de Massalfassar inaugura la sala Carmelina Sánchez-Cutillas, en honor a l’escriptora

Connect on Linked in

Després de finalitzar la programació d’ ‘Un Massalfassar de llibres’ amb la conferència Històries de dones d’ací i la presentació del llibre Contem històries de dones d’ací, l’Ajuntament de Massalfassar va inaugurar la sala Carmelina Sánchez-Cutillas, en honor a l’escriptora de l’any 2020 de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Durant l’acte, on es van llegir diversos poemes de l’autora, van intervindre l’alcalde Joan Morant, l’escriptor Lluís del Romer Sánchez-Cutillas i dos representants de l’AVL. «Som el primer poble de tot el País Valencià que inaugura una sala Carmelina Sánchez-Cutillas en el seu any com a autora», va recalcar l’alcalde durant l’acte inaugural.



Sobre Carmelina Sànchez-Cutillas

Carmelina Sánchez-Cutillas va viure amb molta passió el seu treball com a estudiosa de la història medieval valenciana i la creació literària. Néta de l’historiador Francesc Martínez Martínez, va nàixer a Madrid el 1972. Després d’una curta estada a Barcelona, va viure la seua infància entre València i Altea, ciutat que es convertiria en l’escenari d’alguns dels seus llibres més celebrats. Va estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de València i en finalitzar-los va començar a col·laborar en la secció cultural del diari Llevant, amb articles d’història i literatura medieval.

Pertany a la generació de poetesses valencianes de la postguerra, al costat de Maria Ibar, Matilde Llòria o Maria Beneyto, entre altres. En el seu vessant poètic destaca Un món rebel, Conjugació en primera persona, Els jeroglífics i la pedra Rosseta i Llibre d’amic i estimada. Tots ells suposen un fet remarcable dins de la poesia feta al País Valencià durant els últims anys del franquisme i de la transició. Amb una clara voluntat de viure el temps, des dels seus primers poemes l’escriptora mostrava una veu que connectava amb les aspiracions de llibertat, encara que sense oblidar el món interior, els seus dubtes i inseguretats.

Tot aquest prestigi poètic es va veure eclipsat per l’èxit de la seua novel·la Matèria de Bretanya, guanyadora del premi Octubre-Andròmina de narrativa en 1975. Perquè Carmelina Sánchez-Cutillas, a més de ser una de les escriptores en valencià més importants de la generació del 50, va ser una de les autores que no sols va cultivar poesia al llarg de la seua carrera, sinó també història i narrativa. Una ullada per la seua biblioteca bastaria per a conèixer les seues influències, a més de les seues entre bancs com una escriptora de la segona part del segle XX.