L’Ajuntament de Massamagrell amplia la seua plantilla amb 4 persones del programa EMCORP

El consistori ha rebut una subvenció de 48.611 euros de Labora per a aquestes contractacions

L’Ajuntament de Massamagrell ha ampliat la seua plantilla amb la incorporació de quatre persones gràcies al programa EMCORP de Labora, encarregat de donar ocupació a persones d’entre 30 i 50 anys que superen els 12 mesos de desocupació.

Les contractacions s’han realitzat gràcies a la subvenció de 48.611 euros que va rebre el consistori per part del servei valencià d’ocupació, i els llocs de treball que s’han cobert han sigut dues places per a personal administratiu, que s’encarregaran de reforçar les àrees de mercats i contractació, una plaça de treballadora social per a tramitar dependència, i l’última de les places ocupades és la de disseny gràfic.

Paco Gómez, alcalde de Massamagrell i regidor d’Ocupació, comenta que “amb aquestes noves incorporacions reforcem temporalment àrees que tenen menys personal, i a més ajudem a quatre persones que es trobaven en situació de desocupació des de fa temps i que no estaven rebent prestacions o subsidis per això”.

Els nous treballadors i treballadores es troben fent les seues tasques des del passat 1 de juliol i estaran contractats fins al final d’any.