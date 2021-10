L’Ajuntament de Massamagrell represa la gimnàstica per a majors

Print This Post

Al voltant de 270 persones gaudiran d’aquesta activitat que s’impartirà en quatre grups diferents

L’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, i la regidora de Majors, Nina Sepúlveda, han donat hui la benvinguda a una nova edició de la gimnàstica per a majors, en la qual uns 270 majors gaudiran d’aquest servei que presta l’Ajuntament de forma totalment gratuïta.

A causa de la gran demanda registrada, s’han creat quatre grups amb diferent horari, tres d’ells per als veïns i veïnes de Massamagrell, i un altre per a la ciutadania del Barri de la Magdalena.

Aquest últim s’impartirà dilluns i dimecres de 9.30 a 10.15 hores, mentre que la resta es realitzaran dilluns i dimecres de 10.30 a 11.15 hores, dilluns i dimecres d’11.20 a 12.05 hores, i dimarts i dijous de 10.30 a 11.15 hores.

Segons ha explicat l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez: “Estem molt contents per continuar fomentant el benestar social entre els nostres majors amb aquesta activitat tan beneficiosa i que compta amb un suport tan gran entre la població”.

Per part seua, la regidora de Majors, Nina Sepúlveda, ha afegit que “la normalitat continua implantant-se en les nostres vides i ara recuperem una activitat amb la qual els nostres majors gaudien molt i a la qual cada vegada s’apunta més gent”.

A més, l’Ajuntament els ha avançat la intenció de fer, com a mínim un divendres al mes, eixides per a realitzar activitats i exercicis a l’aire lliure com a rutes, excursions, o gimnàstica en exteriors.