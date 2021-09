L’Ajuntament de Meliana construeix 60 nínxols nous

Print This Post

Dins de les actuacions de millora dels edificis i de les instal·lacions municipals, l’Ajuntament de Meliana està executant una nova fase de construcció de 60 nínxols. L’actuació suposarà una inversió de 44.588,43 €, que està realitzant l’empresa adjudicatària, Dayra Plus SL.

Com explica la regidora d’Obres i Serveis, Maria Pilar Asensio, “estem executant una nova fase d’ampliació i millora de les instal·lacions del cementeri amb la construcció de nínxols nous seguint la trama ja traçada en l’ordenació del recinte. Actuacions que van millorant la instal·lació”. Així, l’estiu del 2016 ja es va realitzar una primera fase d’ampliació de 60 nínxols, mentre que en el 2017 es feu una actuació de millora del paviment d’un dels quadrants de la part antiga, tot aprofitant un dels plans d’ocupació del Servef. Posteriorment, al 2018, es feu una nova fase d’ampliació amb 60 nínxols i 48 columbaris nous. Entre les actuacions planificades per a més endavant, hi ha la continuació de la millora del paviment de la part antiga i també dels lavabos, a més d’aspectes d’accessibilitat.

D’altra banda, la responsable també destaca: “la gestió del cementeri és important perquè és un espai que rep visites cada dia. S’han introduït millores de funcionament, d’equipament i també pel que fa a la cura dels espais. A més, s’està fent un treball administratiu molt important per part del Servei d’Administració General de l’Ajuntament per a regularitzar i actualitzar la titularitat de les casetes més antigues i ajustar-se a l’ordenança municipal, un treball costós que es va iniciar fa un parell d’anys i que està molt avançat”. En este procés, fins ara s’han actualitzat prop de 500 casetes. Un procés gradual que s’allargarà un temps a causa de la parada, durant alguns períodes, amb motiu de la pandèmia.