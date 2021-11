L’Ajuntament de Meliana executa una segona fase de millora del polígon de la Closa

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana està a punt de finalitzar una segona fase de millora del polígon industrial i de serveis de la Closa centrada, en aquesta ocasió, en els aspectes de millora de la seguretat en diferents aspectes. La inversió total serà de 163.000 €, subvencionada al 80% per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Tal com explica l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera: “des de l’Ajuntament de Meliana hem apostat per millorar i adequar l’àmbit del polígon industrial de la Closa, centre de l’activitat empresarial de Meliana. I ho estem fent en dos fases, una primera fase executada al 2018 i, ara, la segona”. Si en la primera fase es milloraren aspectes com ara l’enllumenat, l’aparcament o l’arbrat; ara l’actuació està vinculada a millorar els aspectes de la seguretat.

Així, el màxim responsable concreta: “Hem actuat en els diferents passos de vianants de l’àmbit amb l’adequació de 36 orelles de seguretat per a protegir els vianants i millorar-ne l’accessibilitat. D’altra banda, s’han instal·lat nou hidrants per a bombers per a garantir l’actuació al 100% de les empreses en el cas d’incendi. I, a més, s’instal·laran nou càmeres de videovigilància per a controlar els accessos, el trànsit i els punts sensibles de subministraments”. Les càmeres, com ja es va informar recentment en la notícia de millora del sistema de vigilància i de control de la Policia Local, estaran connectades i seran supervisades des de la mateixa sala de control. L’actuació al polígon també inclou la millora de la senyalització viària.

L’empresa adjudicatària de les obres, SOGESER, inclou com a millora l’asfaltatge del solar municipal ubicat al polígon i que s’utilitza com a magatzem de materials, repostos i equipaments.

Finalment, Riera conclou, “amb totes aquestes millores, juntament amb el desplegament de la fibra òptica, s’ha generat un polígon empresarial per a xicotetes i mitjanes empreses molt complet, amb tots els serveis, competitiu i plenament integrat amb la trama urbana del municipi”. A més, es troba perfectament connectat amb la xarxa comarcal de carrils bici, amb accés directe des de la CV-300 i molt a prop de l’estació de la línia 3 del metro, fet que facilita les possibilitats de transport tant dels treballadors i treballadores com de les persones usuàries dels diferents serveis empresarials.