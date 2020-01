L’Ajuntament de Meliana inverteix 53.020,46 € en el frontó i l’habilita com a frontó valencià

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha finalitzat les obres de rehabilitació del frontó ubicat al poliesportiu municipal i, alhora, transformar-lo en una instal·lació adequada per a la pràctica de frontó valencià. Finalment, després de l’adjudicació a l’empresa de la Vall d’Uixó, Pacale 10, SL, s’hi han invertit 53.026,46 €. L’actuació ha estat subvencionada unº 80% per la Conselleria d’Educació Cultura i Esport.

Com explica el regidor d’Esports, Manuel Ferrer, “amb aquesta actuació atenem una de les demandes del Club de Pilota Valenciana de Meliana, un dels clubs de la Comunitat Valenciana amb més equips i amb una de les escoles més nombroses que practiquen diferents modalitats de la pilota valenciana i que necessitaven d’una instal·lació adequada per a la pràctica del frontó valencià“. De fet, per a la definició de l’actuació i del projecte s’han tingut en compte les aportacions realitzades pel club. D’altra banda, el responsable afig: “l’Ajuntament estem portant endavant un programa i una planificació importants d’ampliació i de millora de les instal·lacions esportives i de l’entorn del poliesportiu de Meliana”. Així, a les millores del carrer de pilota i del frontó, ja realitzades, cal afegir la construcció del pavelló cobert multiusos -del qual només queda fer la recepció de les obres- i, en els pressupostos del 2020 que estan a punt d’aprovar-se, està prevista la substitució de la gespa artificial del camp de futbol. A més d’altres intervencions menors com ara la substitució de la tanca perimetral de la piscina.

D’altra banda, l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera, incideix: “hem rehabilitat un frontó que, per diverses circumstàncies, estava molt deteriorat i al qual no se li podia donar l’ús que calia, amb la frustració que això comportava”. Ara, amb l’actuació, s’ha millorat tot el tractament superficial, s’han reduït les dimensions de la pista, s’ha ubicat una paret de rebot, s’ha generat una nova pista al fons i s’ha canviat tot el tancament de la instal·lació. El màxim resonsable agraeix el suport de la Conselleria a aquest tipus d’instal·lacions i recorda la visita del director general d’Esport, Josep Miquel Moya, que va constatar personalment la necessitat de l’actuació i la conveniència d’adaptar la pista a la pràctica del frontó valencià.