L’Ajuntament de Meliana millora el control de càmeres de la Policia Local

L’Ajuntament de Meliana ha realitzat una actuació de millora del sistema de control de càmeres de vigilància existent per als edificis municipals que es gestiona des de les dependències de la Policia Local. L’actuació ha consistit en la renovació de les càmeres, l’actualització del programari i la instal·lació d’un monitor led específic per a visualitzar-les. Una inversió d’uns 8.000 €.

L’alcalde i responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana, Josep Riera, indica: “l’actuació, d’acord amb la normativa vigent, permet un millor control dels diferents edificis municipals, incloent-hi el palauet que es troba al nucli de Nolla”. La resta d’edificis són l’edifici de l’Ajuntament, l’Institut Municipal de Cultura, les dependències de la Policia Local i el Centre Cultural Rausell, el Conservatori Municipal -ubicat al polígon de la Closa- i la Casa de la Cultura. Punts de vigilància que es milloren notablement amb la renovació i actualització dels equipaments.

Com explica el màxim responsable, “en una segona fase, que es troba ja en marxa, incorporarem diverses càmeres al polígon de la Cosa, dins de les actuacions del pla de millora de polígons industrials de la Conselleria d’Economia Sostenible que s’està executant”. Unes càmeres que tindran la funció de garantir la seguretat en zones sensibles, com ara els accessos al polígon, el pas per a vianants del túnel del cementeri, els punts de recàrrega elèctrics per a vehicles, la zona inundable de la rotonda del camí del Barranquet o la seguretat viària.

En aquesta línia mateix, afig l’alcalde: “també estan previstes en el projecte del pas inferior per a vianants, en la línia del metro al seu pas per Meliana, que ha elaborat la Conselleria d’Obres Públiques”. Aquest projecte ja està redactat i ja ha passat a la fase de licitació.

Finalment, Riera conclou: “es tracta d’aprofitar els avantatges de les noves tecnologies per a millorar els aspectes de la seguretat ciutadana però dins del marc normatiu que, alhora, ens obliga a garantir la privacitat i les garanties ciutadanes”. En el futur es podria estendre a altres àmbits i edificis si es considera oportú.