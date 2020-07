L’Ajuntament de Meliana presenta la rehabilitació i l’espai expositiu del palauet de Nolla

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha presentat les obres de rehabilitació i l’espai expositiu del palauet de Nolla després de l’actuació realitzada amb el programa de recuperació del patrimoni impulsat per Presidència de la Generalitat per mitjà de fons europeus FEDER. En aquesta fase s’hi ha invertit en total 610.000 €, dels quals 252.000 € han correspost als fons europeus i la resta a la subvenció de la Diputació per a inversions financerament sostenibles i fons propis de l’Ajuntament. Com determinava el programa, després de les obres l’espai havia de poder visitar-se, entre altres amb una finalitat turística.

En aquest sentit, l’alcalde i responsable de l’àrea d’Urbanisme, Josep Riera, indica: “per primera volta en dècades, el palauet torna a tindre vida, i ara amb un ús totalment públic. El palauet esdevé un orgull per al poble de Meliana i la nostra aportació més important en patrimoni pel que representa l’edifici i el producte del mosaic Nolla que es fabricava en aquest enclavament del municipi”. Així, tot i que encara s’hauran de realitzar successives fases de rehabilitació per a anar millorant l’edifici i poder obrir noves estances i espais, ara ja estan practicables les sales de la crugia sud de la planta baixa, on s’ha instal·lat l’espai expositiu, que ja és visitable els caps de setmana. Una exposició que, en dos caps de setmana que porta oberta, ja l’han visitada més de 200 persones. Està previst que es visite en grups de quinze persones i el temps estimat del recorregut és d’1 hora. També s’hi ha celebrat la primera cerimònia de casament.

Com explica el primer edil, “hem preparat un espai expositiu molt didàctic i visual que no necessite, expressament, la presència de guia. Així, hi ha una part més dedicada a la rehabilitació i una altra al context històric i socioeconòmic del palauet i del mosaic Nolla, amb els corresponents audiovisuals. No hem d’oblidar que els protagonistes són el mosaic Nolla i l’edifici, on es poden contemplar els contrastos d’allò restaurat amb el que encara queda per fer”. Independentment, que la gent només pot visitar-ne una part, cal recordar que l’actuació ha suposat la consolidació arquitectònica de tot l’edifici, de tots els forjats, de tota la fusteria exterior i de les façanes est i sud.

Independentment d’això, el regidor de Cultura i president de l’Institut Municipal de Cultura, Josep Mateu, destaca: “hem guanyat un altre espai al recinte que és el pati, ampli i funcional, que ens permetrà desplegar una programació cultural pròpia, com ara la que estem preparant per a setembre i octubre que portarà el nom de Mosaics de Música”. Un cicle de música amb composicions i formacions de format reduït, de diferents estils, i on s’inclourà la participació de músics de Meliana.

Finalment, Riera ha parlat de les pròximes actuacions: “En tenim dos previstes. Una més modesta que hem presentat a la subvenció de recuperació del patrimoni de la Conselleria de Cultura, que suposarà la consolidació del mur perimetral del recinte i la rehabilitació del mosaic d’un parell de sales de la primera planta. La segona, més important pel que representa per a la planificació futura de les següents fases de rehabilitació, és la millora dels accessos al palauet, que es connectarà amb un carril ciclopeatonal amb el carril bici de la via Xurra i el nucli urbà de Meliana”. Per a aquesta segona actuació s’està treballant amb l’empresa Schneider per tal d’alliberar espai al nord del palauet per tal d’ubicar en el futur l’escala i l’ascensor d’accés a la primera planta i els lavabos. Això suposarà un canvi molt important en el procés de rehabilitació de l’edifici en la mesura que, en tindre la possibilitat d’ubicar tots aquests elements a l’exterior, suposarà una minimització molt considerable de l’impacte a l’edifici, ja que inicialment estava previst ubicar-los a l’interior per tal de fer l’edifici accessible i poder fer ús de la primera planta compliment tota la normativa necessària.