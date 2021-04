L’Ajuntament de Meliana recepciona l’obra del canvi de gespa del camp de futbol

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha recepcionat les obres del canvi de la gespa del camp de futbol del poliesportiu municipal. Una obra que ha suposat una inversió de 145.195,50 € finançats amb el Pla d’inversions de la Diputació de València 2020-2021. Les obres han estat a càrrec de l’empresa Obras y Pavimentos Especiales, SA (OPSA). A més del compromís de manteniment durant huit anys, l’actuació ha suposat també la millora dels elements complementaris de la instal·lació, com ara la tanca o les reixes perimetrals de desguàs, entre altres.

Per al regidor d’Esports, Manuel Ferrer: “era important escometre aquesta intervenció, ja que la gespa que ara s’ha retirat es va instal·lar al 2006 i havia finalitzat la seua vida útil. Calia, per tant, canviar-la”. Per part dels equips de futbol era una petició generalitzada que ara s’ha vist satisfeta. De fet, ja hi han représ els entrenaments i els partits oficials. L’últim mes, mentre finalitzaven les obres, han pogut realitzar la seua ativitat en un altre municipi. En aquest sentit, el regidor expressa: “hem d’agrair a l’Ajuntament de Vinalesa que ens haja permés utilitzar les sues instal·lacions”.

El resposable de l’àrea recorda: “els últims anys s’han fet diferents actuacions de millora en les instal·lacions del poliesportiu, com ara en el frontó, la pista de bàsquet, les pistes de pàdel, el carrer de pilota o la zona d’oci, tot i que l’actuació més important és la construcció del pavelló cobert multiusos. Ara, adquirirem l’útima parcel·la del dotacional esportiu de l’àmbit del poliesportiu per tal de fer un replantejament de tota l’àrea”. Respecte del pavelló, l’Ajuntament està a l’espera que la Generalitat recepcione les obres i cedisca la instal·lació a l’Ajuntament després dels problemes que van sorgir amb el temporal Gloria del 2020, que es va emportar, en plenes obres, part de la capa superior del sostre. Uns problemes que s’han solucionat majoritàriament però encara cal resoldre alguna xicoteta filtració d’aigua que s’ha manifestat amb les últimes pluges i que està costant de localitzar.

Finalment, l’alcalde i responsable d’Urbanisme, Josep Riera, recorda: “la resta d’inversions a càrrec del Pla d’inversions de la Diputació seran la millora de l’accessibilitat a l’entorn del barri i del palauet de Nolla i de la fàbrica Schneider, la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diferents edificis municipal, la construcció de nínxols al cementeri i una actuació de sanejament al carrer Furs”. Totes aquestes actuacions ja tenen el vistiplau de la Diputació i s’aniran executant de manera successiva. Les primeres actuacions seran al cementeri i al c/ Furs.