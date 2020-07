L’Ajuntament de Meliana reforça el pla d’ocupació d’estiu amb 14 persones i més de 50.000 €

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Meliana ha reforçat el pla d’ocupació que tots els estius posa en marxa per a atendre les necessitats de la temporada, especialment a la platja i la piscina, i alhora fomentar l’ocupació. Així, enguany s’han doblat els recursos, amb més de 50.000 € i s’ha contractat 14 persones.

Com explica el regidor de Foment de l’Ocupació, Joan Orts: “els efectes de la COVID-19 i la crisi sanitària s’han fet evidents en les mesures extraordinàries que cal assumir i també en l’augment de la desocupació. Amb aquest pla, tractem de donar resposta des de l’Ajuntament a aquesta situació”. Així, s’han reforçat els serveis de vigilància, informació i neteja de la platja; el servei de neteja d’edificis; i el servei de maneteniment dels edificis i dels espais públics. Es tracta de persones contractades de manera temporal per mitjà d’ofertes de treball tramitades per l’oficina Labora de Meliana per a persones entre 30 i 55 anys.

Respecte de la platja, comenta el responsable, “hem passat de 5 a 9 persones, en tres torns, dedicades a les tasques d’informació, vigilància i neteja de l’àmbit de la platja, en coordinació amb la Policia Local”. Persones identificades i amb sistemes de comunicació per tal de garantir el bon funcionament d’aspectes com ara l’aforament controlat, l’aparcament o el bon ús dels espais i les instal·lacions. En el moment que la platja arriba als límits d’aforament fixats per l’Ajuntament, d’acord amb les mesures sanitàries especials d’enguany, els treballadors avisen la Policia Local perquè hi limite l’accés, com ja es va produir diumenge passat en algun moment puntual.

Un altre aspecte que s’ha reforçat, incideix el regidor, és la neteja: “hem reforçat l’equip de neteja amb dos persones per a intensificar la higiene en les dependències i els espais públics que tenim oberts durant l’estiu i poder atendre també les vacances del personal”. Especialment en dependències com el poliesportiu municipal i la piscina o el CEIP El Crist, on s’està realitzant l’escola d’estiu. A més de les dependències habituals en què es continua treballant.

També s’han incorporat tres persones a la Brigada d’Obres i Serveis amb la finalitat d’atendre les tasques especials de manteniment i desinfecció dels espais públics, com ara els jocs infantils dels parcs, d’acord amb la programació i les recomanacions establides. A més de les tasques habituals de la brigada.

Finalment Orts recorda: “durant l’estiu hi ha altres programes de l’Ajuntament que fomenten l’ocupació, com ara el programa del SEPE per a la contractació de peons agrícoles o les contractacions per a la celebració de l’escola d’estiu”. A més, s’està a l’espera de la resolució definitiva del programa EMCORP de Labora per a la contractació de persones majors de 30 anys.