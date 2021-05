L’Ajuntament de Mislata adjudica les obres del nou col·legi públic María Moliner

Print This Post

El nou centre educatiu, emmarcat dins del pla ‘Edificant’ i el nom del qual es va decidir per unanimitat en el Consell Escolar Municipal, completa les inversions en matèria educativa que repercuteixen en més de 9 milions d’euros per als col·legis de Mislata

Carlos F. Bielsa: “Amb el pròxim inici de les obres del nou col·legi es posarà fi a una important reivindicació del col·lectiu educatiu i a 40 anys de barracons en el col·legi Maestro Serrano”

L’Ajuntament de Mislata ha celebrat la mesa de contractació de la qual ha derivat la proposta d’adjudicació per a la construcció del nou col·legi públic de la ciutat, emmarcat dins del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, i que compta amb una inversió de més de 7 milions d’euros.

A més, la licitació ha garantit que no prevalga el criteri econòmic, incloent-se clàusules mediambientals i socials. D’aquesta manera, entre els criteris per a avaluar l’oferta més avantatjosa s’han inclòs millores com la instal·lació de parc infantil, mobiliari i elements de paisatge, una àrea de sombraje i un sistema d’eficiència energètica.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “aquest nou centre escolar és motiu d’alegria perquè suposa la fi a una situació de desigualtat a nivell educatiu en el nostre municipi i perquè acabarem amb quaranta anys de barracons”. I en referència a l’actual col·legi Maestro Serrano, un centre referent en integració d’alumnat amb necessitats educatives especials, Bielsa ha manifestat el seu agraïment al personal docent i a les famílies “per haver defensat aqueix espai educatiu durant tant de temps i lluitar de manera incessant per una infraestructura justa”.

El nou col·legi públic María Moliner es construirà en una parcel·la de sòl dotacional al costat de l’institut de secundària Músic Martín i Soler, ocupant quasi 15.000 metres quadrats, que albergaran unes instal·lacions a l’avantguarda de les infraestructures educatives, amb les millors prestacions i molt espai verd. A més de l’estructura d’aules i menjador, comptarà també amb instal·lacions privilegiades, com ara un gimnàs amb trinquet i frontó, pati de concepte coeducatiu amb zones de joc i d’esplai, amfiteatre, hort escolar i aules obertes a l’entorn. “Sens dubte, aquestes instal·lacions facilitaran una escola més inclusiva i l’aplicació de metodologies actives i innovadores”, assegura Ana M. Julián, regidora d’Educació.

Pel que respecta al nom triat, després de realitzar una consulta entre les entitats del municipi a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat perquè suggeriren noms de dones il·lustres, es va constatar que una denominació encertada seria ‘CEIP María Moliner’, la qual cosa va ser posat en coneixement de l’equip directiu de l’actual CEIP Maestro Serrano i traslladat al Consell Escolar Municipal, aprovant-se la denominació per unanimitat.

Aquest estiu, a més, s’iniciarà també l’execució de les obres de millores corresponents al Pla Edificant en el CEIP Maestro Serrano, el CEIP El Cid i el CEIP Amadeo Tortajada, per import superior als 2 milions d’euros.