L’Ajuntament de Mislata atorga els premis municipals per la Igualtat i per la defensa dels Drets de la Infància

La comissió d’Antonio Molle – Gregorio Gea s’alça amb el premi que atorga l’Ajuntament a les Falles contra la violència de gènere, i el guardó a les Falles per la Igualtat recau en la falla Plaça de la Moreria. Ambdues han sigut les millors valorades pel jurat, format per persones especialitzades en l’àrea

La falla infantil de la comissió El Quint – Pizaarro s’alça amb l’estendard que premia la defensa i visualització dels Drets de la Infància, després de ser la millor valorada pels xiquets i xiquetes del Consell de la Infància i l’Adolescència

Tres falles de Mislata sumen, als estendards que premien el seu monument atorgats per Junta Central Fallera, els palets dels premis municipals. Es tracta dels reconeixements que l’Ajuntament ha convocat per a aquelles falles que tracten en les seues ninots o escenografies la Igualtat entre dones i homes i la lluita contra la violència de gènere, i d’altra banda, la falla infantil que millor visualitze els drets dels xiquets i xiquetes. Durant el matí de hui, el regidor de Falles, Teo Núñez, la regidora de Cultura i tinenta d’alcalde, Pepi Luján, la regidora de Polítiques d’Igualtat, Carmela Lapeña, i la regidora d’Infància, Lola Hortelano, han acompanyat als dos jurats en la visita a les falles mislateras.

Per a l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, que entregarà en persona els estendards a les comissions guanyadores, “les escenes representades en les falles sempre són un reflex de la societat, i per aqueixa raó també són un excel·lent aparador i una eina útil per a conscienciar i per a fer reflexionar al públic sobre els problemes de la societat, com és la xacra de la violència de gènere, o per a visualitzar els drets dels xiquets i xiquetes, en aquest cas”

El jurat destinat a valorar les escenes que reflectisquen la igualtat i la lluita contra la violència de gènere, Mª de la Mar Pérez Serra (Agent d’Igualtat de la Mancomunitat Horta Sud), Javier Santes Alpuente (expert del gremi d’artistes fallers) i Agnés Talaya (Cap de Servei de Polítiques per a les persones del Ajuntament de Mislata) han decidit que l’escena proposada per la comissió Plaça de la Moreria, de l’artista María Teresa Meliá, en la qual es representa una balança amb els símbols de l’home i la dona, és la mereixedora del premi al foment i promoció de la igualtat com a valor social. D’altra banda, tot el monument en conjunt de la falla Antonio Molle – Gregorio Gea, dels artistes Paco Cuadros i David Zahonero i sota el lema ‘016 Tolerància Zero’, s’emporta el distintiu a la prevenció de la violència de gènere, pel tractament del tema en totes les seues escenes, i fent un esment especial a una en concret en la qual es representen totes les associacions de dones de Mislata, reconeixent així la seua labor. Totes dues comissions són les mereixedores d’aquests distintius que també obtenen 500 euros. Aquests premis s’engloben en les accions del Pla d’Igualtat Municipal.

Per part seua, durant el matí les xiquetes i xiquets del Consell de la Infància i l’Adolescència de Mislata també han visitat les 11 falles infantils plantades, per a atorgar el seu reconeixement a la falla que millor defense els drets de la infància. En aquest cas, la valoració dels més xicotets ha donat com a guanyadora a la falla infantil plantada per la comissió El Quint – Pizarro, de l’artista Servior & Prior Arts, amb la llibertat com a tema principal.