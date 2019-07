L’Ajuntament de Mislata rep als becaris de Dipu et beca i Mislata et beca

Connect on Linked in

Durant dos mesos, 52 estudiants realitzaran pràctiques remunerades en diferents departaments municipals

Amb l’arribada del mes de juliol, l’Ajuntament de Mislata torna a rebre un any més als i les joves estudiants que passaran dos mesos realitzant pràctiques formatives en els diferents departaments de la Casa Consistorial. 52 xics i xiques, que es troben en aquests moments realitzant les seues carreres universitàries, estudis superiors i de formació professional, gaudiran d’aquesta oportunitat gràcies als programes ‘La Dipu et beca’ i ‘Mislata et beca’.

Aquest matí, l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, al costat del regidor d’Ocupació Alfredo Catalá, i els regidors Ximo Moreno, Toni Arenas i Ana María Julián, han donat la benvinguda en el saló de plens als 52 joves beneficiaris dels programes de beques.

En aquesta edició, s’han seleccionat 34 estudiants a través de ‘La Dipu et beca’ i 18 amb el programa municipal ‘Mislata et beca’. En tots dos programes, els becaris tindran les mateixes condicions durant les seues pràctiques remunerades en els mesos de juliol i agost. La presència de l’alcalde de la localitat, al costat de quatre dels seus regidors, posa en relleu la importància que es dóna des de l’Ajuntament de Mislata a aquests programes. Bielsa els ha animat que aprofiten aquesta oportunitat i al fet que aporten “tota la iniciativa i creativitat pròpia de la joventut als seus llocs de treball”, alhora que ha assegurat que des del govern municipal “continuarem apostant per l’ocupació, donant ajudes i facilitant l’accés al món laboral des de Mislata”.



Per quart any, l’Ajuntament de Mislata llança ‘Mislata et Beca’, una convocatòria pròpia de beques d’estiu per a estudiants que s’uneix a la del tradicional programa formatiu de la Diputació de València. Així, en total s’han atorgat 52 beques i els beneficiaris rebran una percepció econòmica al mes per la realització de 20 hores setmanals.