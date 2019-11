L’Ajuntament de Paiporta i APAHU renoven el seu conveni de col·laboració per a la campanya ‘Vacances en pau’

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Paiporta i l’Associació Paiporta Humanitària (APAHU) han renovat recentment el conveni de col·laboració a través del qual el consistori fa una aportació de 4.000 euros per a la campanya ‘Vacances en pau’, que cada estiu permet l’arribada de joves sahrauís a terres valencianes, on son acollits per famílies voluntàries i reben l’atenció mèdica bàsica amb la qual no poden comptar en els seus llocs d’origen. A la signatura del conveni varen assistir l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, el regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut, Rafa Gadea, i la presidenta d’APAHU, Yolanda Chabarri.