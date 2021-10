L’Ajuntament de Paiporta inverteix més de mig milió d’euros en Educació per a ampliar la parcel·la del nou CEIP L’Horta

Connect on Linked in

Avança el Pla Edificant del CEIP L’Horta amb l’expropiació municipal d’una parcel·la que permetrà guanyar una superfície de 5.000 m², dotant al centre d’una superfície total de quasi 13.000 m²

L’Ajuntament de Paiporta continua apostant i invertint en Educació destinant 530.000 euros per a ampliar la parcel·la del nou CEIP L’Horta a través de l’expropiació municipal d’un terreny.

Amb aquesta acció, la nova superfície del centre passarà dels 10.000 m²actuals als 12.945 m². La parcel·la expropiada, un terreny de 5.000m², servirà no només per a ampliar la superfície del centre, sinó també per a donar continuïtat al carrer Catarroja cap al qual donarà una de les portes d’entrada i eixida de L’Horta. La repartició final quedarà distribuïda amb 3.261 m² per a L’Horta i 1.773 m² per a continuar el nou tram del carrer Catarroja.

El regidor d’Educació, Alejandro Sánchez, ressaltava “l’esforç que estem fent des de l’Ajuntament a nivell econòmic per dotar a l’alumnat paiportí de les millors infraestructures educatives possibles. L’Educació pública, de qualitat i universal està a la base de les nostres polítiques municipals i aquesta inversió en L’Horta és un exemple més de la nostra aposta per ella”.

Dins del Pla Edificant previst per al CEIP L’Horta, la Conselleria d’Educació invertirà 7,4 milions d’euros per a demolir l’antic centre i construir al mateix solar una nova escola. Ara, l’Ajuntament afegirà a aquestes xifres una inversió de més de mig milió d’euros en una clara aposta per l’Educació a Paiporta.

Amb la nova actuació es dóna solució al problema urbanístic que planteja la ubicació de l’IES La Sénia i el CEIP L’Horta, que comparteixen parcel·la i que ara tindran una delimitació d’espais optimitzada. Així doncs, les pistes esportives de L’Horta passaran a formar part del terreny del nou IES La Sénia contemplat en el Pla Edificant. No obstant la cessió de part del seu terreny, el nou CEIP L’Horta tindrà una superfície final total de 12.945 m².

El nou CEIP L’Horta tindrà dues aules de 2 anys gratuïtes, 6 aules d’Infantil i 12 de Primària amb un total de 490 places escolars. També disposarà de menjador per a 600 comensals amb cuina pròpia, gimnàs i aules de reforç per a treballar amb grups xicotets.

A més, el nou centre estarà adaptat a les exigències de sostenibilitat del segle XXI, amb calefacció i aire condicionat d’alta eficiència energètica, il·luminació de baix consum de tipus LED i unitats de tractament d’aire que renoven constantment la ventila