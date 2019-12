L’Ajuntament de Paiporta millora la coordinació amb les entitats del tercer sector

El regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, es troba amb Creu Roja i les tres agrupacions locals de Cáritas. La Unió Musical s’ofereix a recollir fons en els seus concerts i activitats de Nadal

La Regidoria de Benestar Social millora la seua coordinació amb les entitats del tercer sector que treballen a Paiporta, és a dir, Creu Roja, i Cáritas San Jorge Mártir, Cáritas Parroquial La Inmaculada, i Cáritas Parroquial San Ramón non Nato. El regidor de l’àrea, Rafa Gadea, i el coordinador, s’han reunit recentment amb representants d’aquestes entitats per a tractar temes relacionats amb les activitats d’inclusió social que es porten a terme al municipi.

En la reunió es va intercanviar informació entre totes les parts sobre els projectes i les activitats que cada organització porta a terme, a més d’avaluar la coordinació existent entre els tècnics de Serveis Socials de l’ajuntament i els tècnics i personal de les organitzacions socials, així com el suport financer de l’Ajuntament als seus projectes i activitats.

“Les entitats del tercer sector són complementàries a l’acció de l’Ajuntament, i també són fonamentals per a treballar amb els mateixos objectius: Avançar amb l’horitzó de la justícia social i no deixar-se ningú enrere”, ha explicat el regidor de Benestar Social, Rafa Gadea. “La reunió ha sigut totalment positiva i amb plena sintonia entre les parts, i continuarem treballant colze a colze per a consolidar els projectes en marxa i ampliar les accions per a reforçar aquells punts on creiem que es necessita”, ha conclòs Gadea.

La Unió Musical recollirà fons



Així mateix, en la reunió, celebrada a l’Ajuntament de Paiporta, va participar també la Unió Musical de Paiporta, que es va oferir a recaptar fons en les seues activitats nadalenques per a la compra de joguets, torrons i altres elements nadalencs amb la intenció d’omplir de somriures les llars de les persones menys afavorides.



Específicament, la Unió Musical fa aquesta recollida de fons solidaris en les audicions previstes als seus locals els dies 16, 17, 18 i 19 de desembre, i en els concerts dels dies 14 i 21. En el concert previst per a aquest dissabte a les 18.00 hores a L’Auditori Municipal, baix el títol ‘Bon Nadal, Sr. Scrünch!’, participarant l’actor Ismael Carretero, el Cor de l’Escola de Música Vicent Prats i la Banda Simfònica de la Unió Musical de Paiporta. Finalitzat aquest últim concert, la Unió farà entrega dels fons arreplegats a les mencionades associacions.