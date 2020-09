L’Ajuntament de Picassent allarga el permís d’ocupació ampliada de terrasses de bars i restaurants fins al 31 de desembre de 2020

Connect on Linked in

L’alcaldessa, Conxa Garcia i el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató, han mantingut este matí una reunió amb la presidenta de l’Associació de Comerciants i Serveis de Picassent, Vanesa Fortuny així com amb diversos representants del sector de l’hostaleria del municipi, per informar-los sobre la decisió presa pel consistori d’ampliar, fins el pròxim 31 de desembre de 2020, el termini d’ocupació de la via pública per a terrasses de bars i restaurants.



La mesura no incrementarà les despeses econòmiques dels hostalers, degut a que l’Ajuntament, a l’inici de l’estat d’alarma, ja va decretar en una de les mesures tributàries establertes la suspensió del pagament de la taxa corresponent sobre l’ocupació de la via pública durant 2020 per a estos establiments així com també una altra de les mesures fou l’aprovació de l’ampliació de les terrasses al carrer.



Des del consistori s’ha traslladat a les persones assistents que cal seguir ben atents i atentes a les mesures de seguretat i salut interposades pel Ministeri de Sanitat al respecte de la Covid19 i treballar junts per evitar els contagis al municipi.