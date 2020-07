L’Ajuntament de Picassent aprova unes ajudes econòmiques per a persones autònomes i micro empreses per valor de 200.000 euros

Connect on Linked in

El ple municipal celebrat el passat 25 de juny aprovà per unanimitat estes ajudes dirigides a pal·liar els efectes i les despeses causades en les empreses del municipi a causa de la crisi sanitària provocada pel Covid19



Els plans «Tornem» i «Tornem més» tenen la finalitat de pal·liar els efectes negatius provocats per la pandèmia mundial del Covid19 en el teixit empresarial de la localitat i també de donar recolzament a les diferents despeses no previstes que han tingut que suportar per evitar el tancament de l’activitat i garantir la seguretat del personal treballador i també dels clients.



Per això, en la sessió plenària celebrada el passat dijous, 25 de juny, la Corporació municipal va aprovar les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions destinades a recolzar a les persones autònomes i micro empreses amb domicili fiscal a Picassent i que porten a terme activitats empresarials o comercials en l’àmbit territorial del municipi així com també per fer front a les despeses no previstes i ocasionades pel Covid19.



Tal i com es contempla a les bases, «La quantia màxima de l’ajuda directa contempla un pressupost total de 140.000 euros, dels quals es destinaran 800 euros a les micro empreses que comptem amb 9 treballadors/es al seu càrrec com a màxim i de 400 €, també com a màxim per a persones autònomes, sempre que l’activitat que desenvolupen s’haja vist afectada pel tancament de l’establiment.



Per altra banda, en el cas d’establiments que no s’hagen vist afectats pel tancament, la quantia màxima de l’ajuda ascendirà a 400 euros per a micro empreses que compten com a màxim amb 9 treballadors/es al seu càrrec i de 200 euros com a màxim per a les persones autònomes sempre que acrediten una reducció de la facturació d’almenys el 50%.



Per altra banda, les ajudes per fer front a les despeses no previstes contemplen un paquet amb 60.000 euros, i on es destinaran 400 euros com a màxim per a les micro empreses entre 2 i 9 treballadors/es al seu càrrec i 200 euros per a persones autònomes.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, manifesta al respecte que, «Som conscients de les nombroses dificultats a les quals s’estan enfrontant les empreses i les persones autònomes i volem ajudar-les a contribuir d’esta manera i reactivar així l’economia. Este paquet de mesures per a la recuperació econòmica i social és un pla d’estímul comercial per pal·liar els efectes derivats de la crisi sanitària».



En breu, estes ajudes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província i totes les persones interessades podran consultar-les a través de la pàgina web municipal www.picassent.es