L’Ajuntament de Picassent celebra el Primer Hackathon per abordar el COVID-19

El Hackathon ha consistit en una cita virtual per buscar el talent de la gent de Picassent per impulsar idees i projectes amb l’objectiu de presentar propostes per fer front a la situació que estem vivint a causa de l’emergència sanitària i la declaració de l’estat d’alarma.



Este cap de setmana, 40 voluntaris i voluntàries distribuïts en cinc grups de treball, han participat del 1r Hackathon organitzat per l’Ajuntament de Picassent. Els grups han sigut dirigits per joves professionals que desinteressadament han exercit de mentors, moderadors e impulsors per donar resposta als cinc reptes plantejats en esta iniciativa i que bàsicament han sigut la resposta front el desconfinament, la problemàtica social, l’oci i la cultura, la salut i els desplaçament segurs així com també l’economia local.



L’espai virtual ha sigut el punt de trobada a través de la vídeo conferència per parlar, debatre i presentar diverses propostes amb l’objectiu de trobar solucions al repte que ens planteja l’actual situació que estem vivint originada pel Covid19.



Salvador Morató, regidor de l’àrea de Participació Ciutadana, va ser l’encarregat, juntament amb Sergio Carbó, coordinador de la iniciativa, de donar la benvinguda online a totes les persones participants dissabte pel matí. L’edil va voler posar de manifest el valor que suposa que tantes persones a nivell general treballen amb ganes per ajudar a Picassent en estos moments tan complicats.



El jurat va estar format per directius d’empreses locals com ara Dr. Schneider, Moldes Picassent, Beta Formación o Beetoper, qui van acceptar ràpidament la invitació feta pel consistori per formar part de l’event. Segons ha subratllat, el propi Morató, “Que el jurat tinguera un component empresarial era un objectiu del comité organitzador ja que és la nostra intenció mostrar la importància que té el treball col·laboratiu i d’esta manera que resulte el més ampli possible per poder teixir el nivell institucional i la iniciativa privada”.



Finalitzada la presentació, els 5 equips de treball formats, treballaren de manera individual i segons assignació, les diverses àrees temàtiques proposades al voltant del desconfinament, sobre l’aspecte social, l’oci i la cultura, la salut, la prevenció i el desplaçament segur i l’economia local.



Cada equip estava mentoritzat per un jove professional amb les següents persones:



Grup 1, que va ser l’encarregat de treballar l’àrea temàtica del desconfinament, va estar mentoritzat per José Ibáñez, i el formaven les següents persones: Alicia Gonzàlez Martorell, Alícia Sanchis Pradas, Carme Albentosa Tronchoni, Elena Cuenca, Gerardo Moril Miravalles, Joan Vicent Cubedo Capella, Nati Sobrevela Sánchez i Santiago Jurado Defez.



El grup 2, que va treballar l’àrea social amb el mentor José Ángel Traver, estava format per Adrià Soria Silla, Ainhoa Gutiérrez Panadero, Clara Beltrán Fombuena, Juan Martinez Morató, Laura Sánchez Ríos, María Albert Sanchis i Mª Jose Sanchis Lerma.



El grup 3, es va centrar en l’oci i la cultura, amb la mentora Raquel González i les següents persones: Andrea Lérida Cuenca, Ayla Beltrán, Borja Tronchoni Crespo, Carolina Padilla Soto, Jose Chanzá Soria, Miguel Aguilar Platero, Miriam Barcia Larra i Salva Soria Silla.



El grup 4, va treballar les àrees de la salut, la prevenció i el desplaçament segur, amb el mentor Jorge González i Carmen Escorihuela Herrero, Fernando Hervás Ibáñez, Josep Albentoda Labuiga, Juan Hervás Juan, Juanjo Frasquet Aguado, Vicent Boscà Perelló i Vivi Bernalte Soria.



El grup 5, qui es va centrar en l’economia local amb el mentor Sergio Carbó, el formaven Adrián Soto Torres, Amanda Pérez Torrent, Jorge Sanz Millán, Manuel Agulles Guaita, Mireia Machancoses Garcia, Sonia Díaz Hervás, Bea Cervera i Roberto Gómez.



Ja diumenge, durant la segona jornada de treball i amb totes les propostes presentades, el jurat va ser l’encarregat de triar la millor. Un jurat que estava format per Lola Albert, Toni Cervera, Belén Garcia, Victoria Miguel, Óscar Silla i Pepe Vinaixa, i qui, després de reconéixer la vàlua i l’excel·lent qualitat de totes les propostes presentades, va decidir per unanimitat donar per vencedora la proposta presentada pel grup 5, i que versava sobre una plataforma de venta online denominada “Picazon” que preten promoure i fomentar el comerç local.



Per finalitzar, Lola Albert, regidora d’Urbanisme i Promoció Econòmica, va ser l’encarregada de dirigir unes paraules a totes les persones participants, “La primera conclusió que vull transmetre-vos com a Ajuntament és que sens dubte podem sentir-nos orgullosos i orgulloses davant una iniciativa de participació ciutadana exemplar que ens enriqueix com a ciutadanes i ciutadans i que ens ha permés compartir, reflexionar, aportar i aprendre totes i tots junts”.



Per la seua part, l’alcaldessa Conxa Garcia s’ha mostrat molt satisfeta del resultat que ha tingut esta iniciativa la qual ha definit com “Una manera única de conéixer l’opinió i els projectes de la ciutadania a través de la cooperació i la creativitat”.



Cadascuna de les persones participants va rebre a sa casa un el kit Hackathon, que va ser repartit pels voluntaris i les voluntàries de Protecció Civil a les cases de les persones participants i que estava format per sucs, gominoles, llibres de temàtica local, entre altres, i un pot de llegums preparat gentilesa de la marca Tambuc, donat per Sergio Carbó, coordinador de l’event i jove emprenedor.



Ara, l’Ajuntament de Picassent, estudia ja la possibilitat d’implementar i portar a terme algunes de les propostes presentades sempre que les circumstàncies ho permeten.