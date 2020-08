L’Ajuntament de Picassent es reuneix amb les direccions dels centres escolars del municipi per abordar els accessos davant el nou curs

Connect on Linked in

Amb l’objectiu d’assegurar la tornada als centres escolars per fer front a la Covid19, el regidor de l’àrea de Participació Ciutadana, Salvador Morató, i l’inspector de la Policia Local, Jacobo Domingo, han mantingut diverses reunions, una per escola, amb els equips directius dels centres escolars de Picassent per abordar la tornada a les classes en matèria de seguretat i accessibilitat.

I és que, el pròxim 7 de setembre, més de 4.000 alumnes de Picassent procedents del CEIP Príncep d’Espanya, CEIP Sant Ignasi de Loiola, CEIP Mare de Déu de Vallivana,Col·legi Sant Cristòfor Màrtir, IES l’Om i Escola Ninos-Mon Peixet, tornaran a les aules per iniciar un curs que es presenta marcat per l’actual situació que estem vivint a causa de la pandèmia del coronavirus. És per això que, des de l’àrea de Seguretat Ciutadana i amb la col·laboració de la Policia Local, s’ha treballat durant l’estiu per abordar la tornada al curs pel que respecta als accessos dels centres, el trànsit i la circulació de vehicles per les zones assenyalades on es pretén el tall de carrers per afavorir la peatonalització i que d’esta manera el cotxe es quede a casa.

«Des de l’Ajuntament hem volgut anticipar-se al moment i abordar esta situació marcada per la Covid19. Per això, s’ha elaborat un pla municipal per assegurar l’arribada als centres i que els accessos, tant l’entrada com l’eixida, compten amb totes les mesures de seguretat i distància interpersonal que garantisquen la salut de tota la ciutadania», afirma al respecte l’edil Salvador Morató.