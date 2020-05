L’Ajuntament de Picassent facilita el pagament de l’IBI ampliant els seus terminis

Connect on Linked in

Per este any 2020 i amb motiu de la crisi provocada per la pandèmia del COVID19, l’Ajuntament de Picassent, a través de la regidoria d’Economia i Hisenda ha fet modificacions en el sistema de pagament d’impostos. Així, s’ha modificat el termini de cobrament en període voluntari de l’IBI Urbana i Rústica 2020, el qual, s’iniciarà el 15 de juliol i finalitzarà el 16 d’octubre. A més, aquelles persones que tinguen el pagament domiciliat també voran que en lloc de fer-se el càrrec en compte en el mes de juliol, es farà a principis del mes de setembre.



“Tot i que des del Consistori sempre hem procurat facilitar els contribuents el seu compliment amb les seues obligacions tributàries, la ciutadania necessita, ara més que mai, sentir al seu costat l’Administració Local, per això, tenint en compte la difícil situació econòmica en la qual ens trobem immersos, volem que les famílies de Picassent puguen comptar amb totes les facilitats possibles per poder fer front als impostos”, afirma el regidor d’Economia, Francisco Quiles.



Per altra banda, cal recordar que, per als contribuents que han decidit fraccionar el pagament del IBI en 6 mesos sense interessos, tenen fins el proper 11 de maig, per presentar per primera vegada la sol·licitud o, si ja l’havien sol·licitat, fer canvis de dades o donar-se de baixa d’este sistema especial de pago. Estes gestions es poden fer amb certificat electrònic o DNI digital a través de la seu electrònica ubicada en la pàgina web de l’Ajuntament, dins de la secció “destacats” i fent click en “catàleg de tràmits”. En cas de no comptar amb estos documents electrònics, l’Ajuntament dona la possibilitat d’elegir l’opció de fer-ho electrònicament però amb un compte de correu electrònic o també amb el certificat digital d’una altra persona, però sempre adjuntant en la documentació, que es tindrà que presentar per registre d’entrada, una autorització de la mateixa a que es faça el tràmit.



El càrrec en compte del primer fraccionament de l’IBI s’ha traslladat al proper 20 de maig. I la resta de dates queden de la següent manera: 15 de juny, 15 de juliol, 17 d’agost, 15 de setembre i 15 d’octubre.